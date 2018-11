Rechter verplicht Witte Huis om CNN-journalist weer toe te laten kv

16 november 2018

16u51

Bron: CNN, Reuters 0 Een Amerikaanse rechter heeft beslist dat CNN-journalist Jim Acosta weer toegang moet krijgen tot de persbriefings van het Witte Huis. Vorige week werd Acosta’s accreditatie ingetrokken nadat het tijdens een persconferentie tot een verhitte discussie kwam tussen Acosta en president Trump, die niet op zijn vragen wilde antwoorden.

CNN spande daarom een gerechtelijke procedure aan tegen het Witte Huis. In afwachting van de definitieve uitspraak, heeft de rechter nu beslist dat het Witte Huis de accreditatie moet teruggeven terwijl de zaak hangende is.

In de aanklacht beweert CNN dat het recht op vrije meningsuiting van Acosta en van de nieuwszender geschonden worden door de intrekking van Acosta’s pasje.



Rechter Timothy J. Kelly deed nog geen definitieve uitspraak in de zaak, maar stemde wel in met de vraag van CNN om een tijdelijk omgangsverbod. Dat houdt in dat Acosta althans voor beperkte tijd toegang zal krijgen tot het Witte Huis. De rechter lichtte toe dat zijn beslissing gebaseerd is op zijn vermoeden dat CNN en Acosta de zaak waarschijnlijk zullen winnen.

Volgens de rechter volgde het Witte Huis niet de nodige procedure om het perspasje in te trekken. Hij geeft het Witte Huis echter wel de kans om de juiste procedure alsnog op te starten.

Ongrondwettig

CNN vraagt in de aanklacht ook dat de rechter oordeelt dat de intrekking van Acosta’s accreditatie ongrondwettig is. Op die manier zijn andere journalisten in de toekomst ook beschermd tegen een eventuele vergeldingsmaatregel van de Trump-administratie.

Meerderde andere Amerikaanse media, waaronder Fox News, persbureau AP, Bloomberg, NBC, The New York Times, Politico, USA Today en The Washington Post sloten zich bij de gerechtelijke procedure van CNN tegen het Witte Huis aan.

“Gevaarlijk”

Volgens de White House Correspondents’ Association, die journalisten van verscheidene mediakanalen vertegenwoordigt, is de houding van de Amerikaanse regering tegenover de pers “verkeerd” en “gevaarlijk”.

“Eenvoudig gezegd, als de president het absolute recht zou hebben om een correspondent zijn pas af te nemen, dan zou dat een ernstig verlammend effect hebben. De bescherming van het Eerste Amendement (het recht op vrije meningsuiting, red.) dat journalisten toestaat om nieuws over de activiteiten van de president te verzamelen en erover te berichten, zou grotendeels uitgewist worden”, luidt het in een mededeling van de organisatie.

Bekijk hieronder de verhitte discussie tussen Trump en Acosta.



