Rechter verplicht Australië choquerende beelden vrij te geven van Japanse walvisvangst ep

08u30

Bron: Belga 0 Sea Shepherd Na een lange strijd met de Australische regering heeft milieuorganisatie Sea Shepherd vandaag choquerende videobeelden gepubliceerd waarop te zien is hoe Japanse vissers met harpoenen op walvissen jagen in de Zuidelijke Oceaan. Een patrouilleboot van de Australische douane draaide de beelden in 2008.

Sea Shepherd had in 2012 van het Australische ministerie voor Grensbewaking geëist om de beelden vrij te geven in naam van de vrijheid van informatie. Maar de regering noemde de vraag herhaaldelijk onontvankelijk. Het risico bestond dat ze "de internationale relaties" met Japan zouden schaden.

Schadelijk voor relaties met Japan

Na een beroep bij de Australische Commissaris voor Informatie, die nagaat of regeringsbeslissingen de vrijheid van informatie respecteren, kreeg het ministerie bevel om de beelden alsnog vrij te geven. "De Australische regering censureert deze video al jaren. De belangrijkste reden was dat de beelden van deze vreselijke slachting de diplomatieke relaties met Japan gingen schaden", zegt de directeur van Sea Shepherd, Jeff Hansen. "De Australische regering ging aan de kant van de stropers staan, in plaats van de walvissen in de Zuidelijke Oceaan te beschermen."

Spionage door Tokyo

De organisatie liet een paar maanden geleden nog weten dat zijn jaarlijkse campagne, om Japanse walvisjagers in de Zuidelijke Oceaan lastig te vallen, dit jaar niet doorging. Ze zei niet langer opgewassen te zijn tegen de militaire spionagetechnieken die Tokyo inzet. De organisatie voerde al twaalf jaar spectaculaire operaties uit op zee, om te verhinderen dat Japanse schepen op walvissen zouden jagen.

Japan heeft het moratorium ondertekend op walvisvangst ondertekend van de Internationale Walvisvaartcommissie. Maar het land maakt handig gebruik van een zwakte in de tekst, die de jacht op walvisachtigen toelaat voor wetenschappelijke doeleinden.