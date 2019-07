Rechter veroordeelt 2 onschuldige broers voor 2 verschillende moorden: na ruim 20 jaar zijn ze allebei weer vrij PVZ

17 juli 2019

15u42

Bron: The Washington Post 14 Na bijna dertig jaar onschuldig achter de tralies, is Corey Atchison sinds gisteren eindelijk weer een vrij man. Onmenselijk. Onwaarschijnlijk. Zeker omdat net hetzelfde gebeurde met zijn broer: Malcolm Scott werd in 2016 vrijgesproken na een gevangenisstraf van 22 jaar voor een moord die ook hij niet had gepleegd.

Corey Atchison was 20 jaar toen hij in 1991 werd opgepakt voor het neerschieten van James Lane tijdens een inbraak. Hij schreeuwde onmiddellijk zijn onschuld uit, maar werd nooit geloofd. Tot gisteren.

Ook Corey’s jongere broer, Malcolm Scott, leerde de fouten en gebreken van het rechtssysteem kennen toen hij onterecht werd veroordeeld voor een andere moord, die overigens niks te maken heeft met die waarvoor zijn broer werd veroordeeld. Hij was 18 toen hij in de jaren 90 werd opgepakt voor een schietpartij waarbij een 19-jarig meisje het leven liet.

Privédetective

Malcolm Scotts zaak werd in 2016 heropend toen een getuige die tegen hem had getuigd, zijn verklaring introk. Die man was ondertussen zelf veroordeeld voor een andere moord. Twee dagen voor hij zou worden geëxecuteerd, gaf hij zijn fout toe. Na 22 jaar in de gevangenis, was de 40-jarige man opnieuw op vrije voeten.

De familie was dolgelukkig, maar voor hen was hun geluk nog niet compleet. Toen Scott vrijgesproken werd, huurde de familie een privédetective in om ook de zaak van Atchison opnieuw te bekijken. Privédetective Culler zette onmiddellijk zijn tanden in de zaak. De volgende dag al stootte hij op de eerste zwakke plekken in het dossier. Eén van de getuigen, een 15-jarige jongen die tegen Atchison had gepleit, had namelijk gezegd hoe hij werd gepest en onder druk gezet door de aanklagers. Desondanks liet de rechter de zaak verder lopen. Culler nam onmiddellijk contact op met de andere getuigen, en die gaven allen toe onder druk gezet te zijn door de rechter of getuigd te hebben wegens persoonlijke ruzies.

Cullen zegt zoiets nog nooit gezien te hebben, éénzelfde rechter die twee mensen, twee broers dan nog, onschuldig laat opsluiten. In beide zaken waren er getuigen onder druk gezet of waren er persoonlijke spanningen tussen de getuigen en de broers die terecht stonden. Hij wil een klacht indienen en eist een schadevergoeding.

Veel gemist

Dertig jaar in de gevangenis is een eeuwigheid, en Atchison is zich bewust van alle mooie momenten die hij heeft gemist. Toen hij werd opgepakt, was zijn vrouw hoogzwanger van hun dochtertje. In al die jaren heeft Atchison zijn eigen dochter dus nooit een warme knuffel of steunende schouder kunnen geven. Ondertussen is die dochter al een volwassen vrouw. Ze heeft bovendien zelf al een zoontje. Ook de geboorte en jeugd van zijn ondertussen 10-jarige kleinzoon heeft Atchison dus niet meegemaakt.

Hij beseft dat hij die verloren tijd nooit kan inhalen, maar toch voelt Atchison geen boosheid:” “Ik kan niet vasthouden aan wraak of rancune, het leven is te kort daarvoor.”