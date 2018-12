Rechter vernietigt veroordeling voormalige Australische aartsbisschop voor toedekken misbruik Redactie

06 december 2018

08u43

Bron: Belga 2 De veroordeling van de voormalige Australische aartsbisschop Philip Wilson, die eerder dit jaar schuldig werd bevonden aan het toedekken van kindermisbruik, is ongedaan gemaakt. Dat melden lokale media donderdag.

De intussen 68-jarige Wilson werd in mei als hoogste katholieke functionaris ooit schuldig bevonden in een dossier van seksueel misbruik. Hij werd tot één jaar huisarrest veroordeeld omdat hij in de jaren zeventig, als hulppriester in de parochie East Maitland, geholpen zou hebben om het kindermisbruik van medepriester Jim Fletcher in de doofpot te stoppen.



Maar Wilson, die als gevolg van de veroordeling terugtrad als aartsbisschop, ging in beroep tegen het vonnis. De rechter in het district Newcastle, in de zuidoostelijke staat Nieuw-Zuid-Wales, stelt hem nu in het gelijk, zo meldt het Australische nieuwsagentschap AAP. Volgens de rechter waren er onvoldoende bewijzen om hem schuldig te bevinden aan betrokkenheid bij een doofpotaffaire.



Wilson, bij wie Alzheimer in een vroege fase is vastgesteld, heeft altijd volgehouden dat hij niet op de hoogte was van het misbruik door Fletcher. Zo verklaarde hij dat hij zich niets meer kon herinneren van een gesprek dat hij in 1976 had met Peter Creigh, een van de slachtoffers van het seksueel misbruik.

Lees ook: Australische aartsbisschop krijgt één jaar huisarrest voor toedekken kindermisbruik