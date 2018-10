Rechter verlaagt schadevergoeding voor man die kanker kreeg door Roundup kv

23 oktober 2018

03u16

Bron: Belga 0 Een rechter in San Francisco heeft de schadevergoeding aan een man die kanker had gekregen van onkruidverdelger Roundup maandag fors verlaagd. In plaats van meer dan 289 miljoen dollar, krijgt hij in nog 78,5 miljoen dollar in totaal. Het slachtoffer, voormalig schoolconciërige Dewayne ‘Lee’ Johnson, is terminaal.

Voor chemiereus Bayer, dat eerder dit jaar alle aandelen van Monsanto overnam en dus moet opdraaien voor de juridische gevolgen, is de uitspraak symbolisch belangrijk.

De man gebruikte jarenlang de onkruidverdelger en beweerde dat die hem ongeneeslijk ziek had gemaakt. Maar Monsanto zelf bleef volhouden dat Roundup veilig is en vroeg een nieuw proces. In eerste aanleg oordeelde de jury dat het bedrijf flink in de buidel moest tasten, maar nu schroeft de rechter de schadevergoeding deels terug, wegens de zwakke bewijslast. De vraag voor een nieuw proces werd afgewezen, tenzij het slachtoffer niet akkoord zou gaan met de lagere schadevergoeding. Johnson heeft tot 7 december om daarover te beslissen.

De kwestie is belangrijk voor Bayer want er lopen nog heel wat andere claims. In de VS alleen al beweren 8.700 mensen dat ze ziek zijn geworden door het middel op basis van glyfosaat.