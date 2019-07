Rechter verlaagt Roundup-boete van 2 miljard tot 86 miljoen dollar LH

26 juli 2019

08u37

Bron: Belga 0 De schadevergoeding die het Duitse chemieconcern Bayer moet betalen aan een Amerikaans koppel is fors verlaagd. Eerder dit jaar kende een jury een schadevergoeding toe van 2 miljard dollar (1,79 miljard euro) aan een bejaard koppel dat stelt kanker te hebben gekregen door blootstelling aan onkruidverdelger Roundup.

Een rechter in de Amerikaanse staat Californië heeft dat bedrag fors naar beneden bijgesteld: het Duitse bedrijf, dat Roundupproducent Monsanto sinds vorig jaar in handen heeft, moet het koppel nog 86,7 miljoen dollar (77,8 miljoen euro) betalen. Bayer noemde de verlaging een "stap in de juiste richting".



Bayer blijft wel overtuigd "dat het verdict en de schadevergoeding niet ondersteund worden door de bewijslast die op het proces voorgelegd werd".



In de Verenigde Staten kijkt Bayer nog wel aan tegen 13.400 andere processen over het risico op kanker dat Roundup zou inhouden. In al drie processen, waaronder dat van het echtpaar Alva en Alberta Pilliod, moesten de Duitsers het onderspit delven.



De grote knip in de vergoeding zat eraan te komen: de rechter had eerder deze maand al laten weten dat ze de compensatie overdreven vond.