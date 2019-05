Rechter verbiedt motorclub Hells Angels in Nederland, Belgische burgemeesters waarschuwen voor “waterbedeffect” HR kg

29 mei 2019

10u31

Bron: ANP, Belga 34 Motorclub Hells Angels wordt in Nederland verboden. Dat oordeelde de rechtbank in Utrecht vandaag in een civiele procedure. Het Openbaar Ministerie wilde de Hells Angels in Nederland laten verbieden omdat de motorclub geweld zou faciliteren en verheerlijken. Volgens de burgemeesters van Maasmechelen en Lanaken is het verbod geen goed nieuws voor Belgische grensstreken.

De Nederlandse tak van de Hells Angels wordt per direct ontbonden en verboden. De wereldwijde organisatie mag niet meer actief zijn in Nederland. Volgens de rechtbank heeft de motorclub een “geweldscultuur” die “kenmerkend en structureel” is en die de club kan worden aangerekend. “De organisatie Hells Angels is een gevaar voor de openbare orde.”



De advocaten van de motorclub lieten direct na afloop weten dat hoger beroep “er zeker in zit”, maar het vonnis moet eerst nog besproken worden. “Hoger beroep is zeker op zijn plaats”, aldus advocaat Geert-Jan Knoops namens de Nederlandse tak van de Hells Angels.

“Geen organisatie”

Knoops betoogde tijdens de behandeling van de zaak eerder dit jaar dat er helemaal geen sprake is van een vereniging, en deze dus niet verboden kan worden. “Er is geen wereldwijde organisatie met een internationaal bestuur.” Volgens de advocaat gaat het om mensen in allerlei verschillende maatschappelijke functies die een keer per week naar een clubhuis gaan en een paar keer per jaar aan een run meedoen.



Volgens de rechtbank is er echter wel degelijk sprake van een vereniging en organisatie. “De organisatie treedt naar buiten onder de naam Hells Angels in combinatie met een geografische naam. Dit komt ook tot uiting in de kleding en patches en websites.”

Waterbedeffect

De burgemeesters van Maasmechelen, Raf Terwingen (CD&V), en van Lanaken, Marino Keulen (Open Vld), waarschuwen voor de gevolgen die het Nederlandse verbod in ons land kan hebben.



“Het waterbedeffect dreigt te spelen”, klinkt het. “Door deze beslissing zullen de Hells Angels mogelijk naar onze contreien uitwijken. Als burgemeesters van gemeenten in de grensstreek moeten we hiervoor weer bijzondere aandacht hebben.”



Ook in ons land moet justitie bekijken welke juridische stappen mogelijk zijn om eventueel tot een gelijkaardige uitspraak te komen, vindt Keulen. “Het grondwettelijk recht op vereniging wordt door zo’n organisatie misbruikt om als dekmantel te dienen voor hun criminele activiteiten, en om onze rechtstaat onderuit te halen,” voegde hij toe.



De Hells Angels hebben al een chapter met clubhuis langs de Steenweg in Rekem, een deelgemeente van Lanaken.

Satudarah, Bandidos en No Surrender

Een eerdere poging van het Nederlandse OM om de Hells Angels te laten verbieden, strandde tien jaar geleden. De strijd van justitie tegen andere motorclubs was recent wel succesvol. Het gerechtshof in Arnhem verbood Bandidos eind vorig jaar definitief. De uitspraak van het hof in Den Haag over Satudarah wordt half juni verwacht, de rechtbank in Den Haag besloot eerder tot een verbod. De rechtbank in Assen heeft zich eerder dit jaar over een verbod op motorclub No Surrender gebogen, die uitspraak volgt nog.



Hells Angels werd in 1948 in de Verenigde Staten opgericht door vooral oud-militairen. Ongeveer veertig jaar geleden kwam de club officieel naar Nederland.