Rechter verbiedt kerststaking bij PostNL ADN

13 december 2018

17u40

Bron: Belga 0 Bij PostNL mag er de komende weken niet gestaakt worden. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vanmiddag besloten in een kortgeding dat PostNL had aangespannen tegen vakbond FNV.

PostNL was naar de rechter gestapt omdat de door FNV aangekondigde stakingen in de drukke decembermaand tot "onevenredige schade en risico's" leiden. Het bedrijf voerde tijdens de zitting aan dat de staking miljoenen euro's aan directe schade geeft. Ook zouden consumenten ernstig gedupeerd worden door de enorme vertraging van post en pakketten.

Verder zijn acties volgens PostNL prematuur omdat er nog wordt onderhandeld. Drie andere bonden die ook onderhandelen over een nieuwe cao, zien niets in acties. FNV voerde juist aan dat er geen beweging zit in de cao-onderhandelingen en dat stakingen onvermijdelijk zijn. FNV is het oneens met de uitspraak van de rechtbank, maar geeft er wel gehoor aan.

“Intimidatie”

Ger Deleij, bestuurder FNV Publiek Belang: "PostNL lijkt nu zijn zin te krijgen, maar hiermee zijn de onvrede en onrust zeker niet van de baan. Veel werknemers beschouwen deze stap van PostNL als een onaanvaardbare vorm van intimidatie die niet past bij een bedrijf dat zich altijd als sociaal profileert. We gaan samen met onze leden bespreken hoe PostNL toch zodanig onder druk gezet kan worden dat er een fatsoenlijke cao komt.”

PostNL is tevreden met de uitspraak en hoopt dat FNV net als de andere bonden weer snel aan tafel schuift om verder te praten over een nieuwe cao.