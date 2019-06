Rechter stuurt ex-campagneleider Trump naar beruchte gevangenis Rikers Island: “Hij is geen maffiabaas” jv

04 juni 2019

10u08

Bron: Fox News 0 Paul Manafort, de 69-jarige ex-campagneleider van Donald Trump, wordt deze week nog overgebracht van een gevangenis met minimale beveiliging in Pennsylvania naar het beruchte Rikers Island in New York City. “Hij is nochtans geen maffiabaas”, klinkt het in de omgeving van Manafort, die in maart veroordeeld werd tot 47 maanden voor financiële misdaden.

Rikers Island wordt weleens vergeleken met Alcatraz, die andere voormalige gevangenis op een eiland in San Francisco. Het is de grootste gevangenis van New York, gelegen in de East River, bij LaGuardia Airport, tussen de wijken Queens en The Bronx. Het complex telt in totaal tien gevangenisgebouwen verspreid over een terrein van 1,6 km². Dagelijks verblijven er zo’n tienduizend gedetineerden in de instelling.

Rikers Island - genoemd naar de Nederlandse kolonist Abraham Rycken - is berucht voor het geweld en de corruptie binnen de gevangenismuren. Manafort zal er voor zijn eigen veiligheid geïsoleerd worden. Volgens de bron van Fox News zullen de advocaten van Manafort in beroep gaan tegen de beslissing die de rechter nam op vraag van de district attorney van New York City, Cyrus Vance Jr. Manafort riskeert ook nog altijd bijkomende jaren gevangenisstraf in een lopende rechtszaak.