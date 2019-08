Rechter spreekt snelheidsovertreder (96) vrij die haast had om gehandicapte zoon naar arts te brengen Tom Tates

06 augustus 2019

14u48

Frank Caprio, een bekende Amerikaanse rechter, heeft een 96-jarige man vrijgesproken van een snelheidsovertreding in een gebied waar veel scholen staan. De stokoude verdachte werd aangehouden toen hij met zijn gehandicapte zoon (63) naar het ziekenhuis reed. Beelden van de barmhartige vrijspraak en de bevende man in het beklaagdenbankje gaan inmiddels de hele wereld over.

De hoogbejaarde automobilist was op weg naar het ziekenhuis in Providence, de grootste stad van de kleine staat Rhode Island. In een filmpje van de vrijspraak, dat in korte tijd al door minstens 25 miljoen mensen is gezien, vertelt meneer Coella (de verdachte) dat hij eigenlijk nooit rijdt. “Ik doet het alleen als het strikt noodzakelijk is”, aldus de man die de rechter vervolgens uitlegt dat zijn zoon gehandicapt is. “Hij heeft ook nog kanker en moet elke twee weken voor bloedonderzoek naar een arts.”

Als rechter Caprio dat hoort, worden zijn ogen vochtig. “U bent een bezorgde vader die op hoge leeftijd nog steeds voor zijn kind zorgt”, aldus Caprio die Coella omschrijft als ‘een goede Amerikaan’. Caprio's zoon was tijdens de uitspraak toevallig aanwezig in de rechtszaal. Daarover, richting de oude man en gekscherend: “U geeft een ‘slecht’ voorbeeld aan mijn zoon en legt ‘veel druk op mijn schouders’, verwijzend naar het feit dat de zoon van de rechter nu misschien ook van zijn vader verwacht dat hij op zo'n leeftijd nog voor hem zorgt”.

Op handen gedragen

De zoon hoorde het lachend aan, waarna de rechter de wat angstig ogende 96-jarige meldde dat hij geen straf krijgt en door kan gaan met zorgen voor zijn zieke zoon. "Ik wens u veel geluk en geef u de zegen van God. U moet wel blijven opletten, maar dit is u vergeven.” Caprio is in de VS een bekende rechter, omdat hij op tv te zien is in het ABC-programma Caught in Providence waarin hij doorgaans recht spreekt met een groot hart. Sinds dit optreden wordt hij in Amerika helemaal op handen gedragen.

Op sociale media wordt de uitspraak ‘het liefste oordeel ooit’ genoemd. Zo reageert iemand met: “De vader is, ondanks alles en hoe moeilijk hij het ook heeft, nog steeds voor zijn zoon aan het zorgen. De rechter en de man zijn met recht een baken van licht in deze wereld”. Een ander: “Dit breekt mijn hart. Toen ik dit zag moest ik huilen omdat hij nog steeds het beste voor heeft met zijn zoon’” Of: “Please! Kan iemand deze aardige man en zijn zoon voortaan rijden”.