Rechter ranselde vier jaar geleden echtgenote af, moest aftreden en zit nu in cel voor moord jv

20 november 2018

15u14

Bron: USA Today 0 Lance Mason, een voormalige rechter uit Ohio, is aangehouden voor de moord op zijn ex-vrouw, Aisha Fraser. In 2015 zat Mason al eens negen maanden vast omdat hij zijn toenmalige echtgenote in elkaar had geslagen. Hij moest toen opstappen als rechter.

Mason zou zijn ex opgewacht hebben in een eigendom van Aisha Fraser in Shaker Heights in Ohio. Volgens Frasers partner verhuurde ze het gebouw aan de zus van Mason. Fraser kwam haar kinderen er afzetten, toen Mason haar met messteken om het leven bracht. Haar lichaam werd aangetroffen op de oprit.

Mason zou daarna geprobeerd hebben om zelfmoord te plegen. Hij reed met de Audi SUV van zijn ex in op de politie. Daarbij raakte een agent ernstig gewond aan de onderbenen en de ribben. Mason vluchtte verder te voet weg, maar kon worden ingerekend. Hij werd aangeklaagd voor weerspannigheid en wordt ook verdacht van de moord op Fraser.

In 2015 werd Mason veroordeeld tot negen maand cel voor huishoudelijk geweld. Hij had in augustus 2014 Fraser twintig vuistslagen toegediend en haar hoofd vijf keer tegen het dashboard van de wagen geslagen, in het bijzijn van hun twee dochters. Fraser moest voor haar zware verwondingen zelfs plastische chirurgie ondergaan. Ze won haar proces tegen Mason en kreeg 150.000 dollar (130.000 euro) toegewezen.