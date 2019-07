Rechter oordeelt opnieuw: Trump mag Twittervolgers niet blokkeren kv

09 juli 2019

18u58

Bron: ANP 0 De Amerikaanse president Donald Trump mag andere Twitteraars niet blokkeren. Dat is in strijd met de Amerikaanse grondwet, want die garandeert vrijheid van meningsuiting, bepaalde een gerechtshof in New York vandaag. Als hij dat toch doet, kunnen zijn volgers mening namelijk niet aan hem laten weten.

Trump gebruikt zijn Twitter-account, @realDonaldTrump, regelmatig om nieuws naar buiten te brengen en om zijn mening over van alles en nog wat te geven. Hij heeft bijna 62 miljoen volgers. Het is niet bekend hoeveel mensen hij heeft geblokkeerd.

De rechter omschrijft Trumps account als "een officieel, door de staat gerund account" en "een van de belangrijkste middelen van het Witte Huis voor officiële zaken". Trump en zijn medewerkers zien zijn tweets als officiële verklaringen en ook de nationale archieven behandelen zijn tweets als officiële mededelingen, aldus de rechter.

De zaak was aangespannen door zeven Twitter-gebruikers die door Trump waren geblokkeerd, en door een universitaire instelling. Zij waren vorig jaar al in het gelijk gesteld door een lagere rechtbank, maar de regering was daartegen in beroep gegaan.