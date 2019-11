Rechter oordeelt: Nederland moet kinderen van IS-vrouwen terughalen Cyril Rosman

11 november 2019

13u55

Bron: AD 0 De Nederlandse staat moet er alles aan doen om de kinderen van IS-vrouwen uit kampen in Noord-Syrië terug te halen. Voor de IS-vrouwen zelf geldt daartoe geen verplichting. De voorzieningenrechter in Den Haag heeft dat vandaag bepaald in een kort geding dat advocaten namens 23 vrouwen en hun 56 kinderen hebben aangespannen.

Als de Koerden de kinderen niet laten vertrekken zonder hun moeders, dan ontstaat er volgens het vonnis een nieuwe situatie. In dat geval zouden de vrouwen wél moeten meekomen. Er komt een ‘inspanningsverplichting’, maar de rechter legt geen dwangsom op zoals geëist.

De vrouwen zijn de afgelopen jaren uitgereisd naar het strijdgebied in Syrië of Irak waar Islamitische Staat het voor het zeggen had. Ze zitten nu vast in kampen die door de Koerden worden beheerd. Ze willen terug naar Nederland, maar de Nederlandse regering weigert ze actief terug te halen.

“De kinderen kozen niet voor het kalifaat, maar hebben nu wel te maken met marteling, misbruik en gebrek aan voorzieningen’’, luidt het in het vonnis. Er is sprake van een ‘ernstige en acute noodsituatie’. Om die situatie het hoofd te bieden is repatriëring noodzakelijk. “Er bestaat nu eenmaal geen andere oplossing.”

(Lees verder onder de afbeeldingen)

Een van de Nederlandse jihadisten blijkt nu de vrouw te zijn van een beruchte Deense IS’er. De 23-jarige Ojone I.(geboren in Wageningen als half Nederlandse en half Nigeriaanse) reisde in 2014 naar Syrië.

Moordaanslag op publicist

De Deense tv-zender DR berichtte de afgelopen maanden uitgebreid over haar man Basil Hassan (31). De veiligheidsdiensten zien hem als een centrale figuur in een jihadistisch netwerk. Ze houden hem verantwoordelijk voor een moordaanslag op de Deense publicist en islamcriticus Lars Hedegaard in 2013. Hassan belde bij hem aan en schoot op hem, maar miste. Daarna zou hij naar Syrië zijn gevlucht en klom hij op in de rangen van IS. De Denen denken dat hij achter een netwerk zit dat drones naar Syrië smokkelde om als wapens voor IS te gebruiken.

De zwaarste aantijging kwam vorige week naar buiten. Hassan zou een van de planners zijn geweest van de aanslag op een Russische Airbus die in 2015 crashte onderweg van Sharm-el-Sheik in Egypte naar Rusland. Meer dan 200 Russische toeristen stierven.

Slavinnen

Twee Yezidi-vrouwen vertelden ook dat Hassan hen als slavin kocht en verkrachtte. Een van hen heeft naar eigen zeggen zijn Nederlandse vrouw ontmoet toen die zwanger was. Of I. in hetzelfde huis woonde als de slavinnen is niet duidelijk.

Ojone I., die zich in Syrië Umm Baraa noemt, bevestigde tegenover DR dat ze met Hassan getrouwd was. Haar eerste man uit Bangladesh was in Syrië omgekomen. Ze noemt de Deen “een goede man, met veel geduld”.

De twee woonden in Raqqa, de hoofdstad van het kalifaat. In haar periode in Syrië ging ze ook om met andere Nederlandse vrouwen. Wat haar man precies deed wist ze niet, vertelde ze tegen DR. Wel zegt ze dat hij “overleden is in juli 2017". De Deense autoriteiten hebben die dood nooit bevestigd.

Ojone I. bleef ook na de dood van haar man in IS-gebied. Ze belandde pas dit voorjaar in Koerdische handen. Sinds die tijd verblijft ze met haar twee kinderen in het detentiekamp Al-Hol.