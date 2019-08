Rechter oordeelt: Idaho moet geslachtsverandering gedetineerde transgender betalen mvdb

26 augustus 2019

12u06

Bron: KUNC 0 De staat Idaho moet instaan voor alle chirurgische kosten rond de geslachtsverandering van een transgendergevangene. Dat heeft een hof van beroep in San Francisco beslist. Adree Edmo wordt zo de eerste Amerikaanse gevangene uit de geschiedenis die door middel van een gerechtelijk bevel een geslachtsverandering ondergaat. De conservatieve staat stapt naar het Supreme Court.

Transgender Edmo (31) zit een tienjarige celstraf uit wegens seksueel misbruik van een vijftienjarige. Hij heette toen nog Mason Dean Edmo en pleegde de feiten op 22- jarige leeftijd. Na te zijn veroordeeld tot tien jaar cel, spande de transman in 2017 het Idaho Department of Corrections voor de rechter omdat dit gevangeniswezen weigerde om zijn geslachtsverandering te bekostigen.

Edmo is gediagnosticeerd met genderdysforie waarbij hij onbehagen voelt over het feit dat zijn geboortegeslacht en genderidentiteit niet overeenkomen. De gedetineerde lijdt psychisch en fysiek. In de gevangenis heeft hij tot tweemaal toe geprobeerd om zichzelf te castreren. De behandeling voor genderdysforie varieert. Sommigen geven de voorkeur aan hormoonbehandelingen, anderen opteren voor heelkundige ingrepen. Volgens lokale media kost zijn geslachtsverandering maximaal 30.000 dollar, ongeveer 27.000 euro .

De rechter in eerste aanleg bepaalde eind 2018 dat Idaho de geslachtsverandering moet betalen, waarop de staat een hogere beroepsprocedure startte. De drie rechters van het Court of Appeal of the 9th Circuit, het hof dat bevoegd is voor beroepszaken uit verschillende staten waaronder Idaho, volgen nu de uitspraak van de lagere rechtbank.

“Extreem teleurstellend”

De Republikeinse gouverneur van de dunbevolkte landbouwstaat spreekt van een “extreem teleurstellend” arrest. Deze Brad Little is vastbesloten de zaak aanhangig te maken bij het Hooggerechtshof (Supreme Court), de hoogste rechtbank van de Verenigde Staten. “De hardwerkende belastingbetalers van Idaho zouden niet gedwongen moeten worden om te betalen voor de geslachtsverandering van een veroordeelde zedendelinquent, als dit in strijd is met de medische opvattingen van de behandelende arts en van meerdere geestelijke gezondheidswerkers”, aldus Little. Het arrest bepaalt niet dat Idaho voortaan moet instaan voor alle chirurgische geslachtsveranderingskosten van andere transgendergevangenen.

De behandelingen rond Edmo’s geslachtsverandering zijn nog niet opgestart. De staat heeft negentig dagen de tijd om de beroepsprocedure bij het Hooggerechtshof in te dienen. Edmo zit nog tot 2021 gedetineerd en komt niet in aanmerking voor vervroegde vrijlating. Na de geslachtsverandering zal ze worden overgeplaatst naar een vrouwengevangenis.