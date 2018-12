Rechter legt Noord-Korea schadevergoeding van 500 miljoen op voor dood Amerikaanse student (22) ttr

24 december 2018



Bron: belga 3 Noord-Korea moet de familie van Otto Warmbier een schadevergoeding betalen van 501 miljoen dollar (439 miljoen euro). Dat besliste een Amerikaanse rechter. Warmbier overleed in juni 2017 aan hersenschade, nadat hij in Noord-Korea werd gevangengenomen en vermoedelijk werd gefolterd.

De ouders van de 22-jarige student leggen de verantwoordelijk voor de dood van hun zoon volledig bij Noord-Korea en hebben een rechtszaak tegen het land gestart. In hun aanklacht verklaarden de Warmbiers dat hun zoon een "barbaarse behandeling" moest ondergaan, en spreken ze van een "onrechtmatige dood". Ook zeggen ze dat Noord-Korea hem dwong tot het bekennen van onrechtmatige toe-eigening en hem anderhalf jaar opsloot zonder contact met zijn familie. Ze eisen "geldelijke en niet-geldelijke schadevergoedingen".



"Noord-Korea is verantwoordelijk voor de foltering, de opsluiting en het onwettelijk doden van Otto Warmbier, en het lijden van zijn ouders, Fred en Cindy Warmbier", verklaarde rechter voor het District of Columbia Beryl Howell vandaag.

Diefstal

Warmbier werd in januari 2016 gearresteerd door de Noord-Koreaanse autoriteiten omdat hij een propagandaposter zou gestolen hebben. Hij werd enkele maanden later veroordeeld tot 15 jaar werkkamp, maar werd in juni vorig jaar teruggestuurd naar de Verenigde Staten. Hij bevond zich in een comateuze toestand en werd enkele dagen later doodverklaard.

De Amerikaanse overheid plaatste Noord-Korea in november 2017 op de lijst van staten die terrorisme sponsoren, waardoor het mogelijk was om de rechtszaak aan te spannen. De familie Warmbier had meer dan een miljard dollar schadevergoeding gevraagd van Pyongyang. De advocaten van de Warmbiers verklaarden dat dergelijke som een sterk signaal zou sturen naar het land dat het geen Amerikaanse burgers mag gijzelen.

De Amerikaanse media wijzen er wel op dat de veroordeling momenteel slechts een symbolische overwinning is, omdat er geen mechanisme bestaat dat Noord-Korea de betaling kan opleggen.