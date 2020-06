Rechter laat omstreden boek over Trump dinsdag verschijnen JTO

20 juni 2020

18u26

Bron: Belga 1 John Bolton, de voormalige topadviseur voor nationale veiligheid onder Donald Trump, mag zijn boek The Room Where It Happened dan toch dinsdag uitbrengen, ondanks de pogingen van Het Witte Huis om de publicatie te verhinderen. Dat besliste een rechtbank in Washington vandaag.

Het boek dat erg kritisch is voor Trump draagt de titel The Room Where It Happened (De kamer waar het gebeurde) en bevat gevoelige informatie over de Amerikaanse president. Daarom deed het boek al heel wat stof opwaaien. Uit reeds vrijgegeven passages blijkt dat Bolton Trump beschrijft als een politicus die weinig kaas heeft gegeten van buitenlands beleid en zijn eigenbelang boven dat van het land plaatst. Zo zou Trump toenadering gezocht hebben tot de Chinese president Xi Jinping om hem te helpen herkozen te worden in november.

Geen onherstelbare schade

De president zelf bestempelde het boek als “een compilatie van leugens en verzonnen verhalen”. Maar volgens de rechtbank kan niet worden aangetoond dat de publicatie ‘onherstelbare schade’ zou aanrichten. In het vonnis van rechter Royce Lamberth luidt het dat Bolton met zijn memoires gegokt heeft met de nationale veiligheid van de VS. Hij heeft zijn land blootgesteld aan schade en zichzelf aan burgerlijke (en mogelijk strafrechtelijke) aansprakelijkheid. Maar deze feiten hebben geen invloed op de motie voor het hof, waarmee de eis om de publicatie tegen te houden werd verworpen.

Fragmenten uitgelekt

Dinsdag beschuldigde het Amerikaanse ministerie van Justitie Bolton van contractbreuk. Volgens Justitie moest hij als voormalig Veiligheidsadviseur zijn publicaties eerst laten nalezen ter goedkeuring. Een dag later werd bij de rechter in Washington een aanvraag ingediend om de publicatie, voorzien op 23 juli, te verbieden. Maar intussen waren er al fragmenten uitgelekt in verschillende kranten. Zo’n 200.000 exemplaren van het boek zijn onderweg naar de boekhandels.

Presidentsverkiezingen

Volgens Bolton sleepte het nalezen al maanden aan en wilde de Amerikaanse regering voorkomen dat het boek voor de presidentsverkiezingen van november zou verschijnen. Bolton verwees naar het First Amendment dat hem het recht geeft om zijn memoires uit te brengen.

Intussen heeft president Trump reeds verschillende tweets de wereld ingestuurd naar aanleiding van het vonnis. In een van zijn recentste tweets klonk het: “Bolton heeft de wet overtreden. Hij is hiervoor terechtgewezen en zal dit duur moeten bekopen. Hij vindt het leuk om bommen op mensen te laten vallen en ze hiermee te doden. Nu zullen er bommen op hem vallen!”

....Bolton broke the law and has been called out and rebuked for so doing, with a really big price to pay. He likes dropping bombs on people, and killing them. Now he will have bombs dropped on him! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

For more information about my upcoming book release, please review the link below. https://t.co/nx7DHTdQ2T John Bolton(@ AmbJohnBolton) link