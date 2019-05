Rechter in VS oordeelt dat ouders sperma van overleden zoon mogen gebruiken ttr

21 mei 2019

15u20

Bron: Sky News, NBC News 1 buitenland De ouders van een overleden twintiger mogen zijn sperma gebruiken om een kleinkind op de wereld te zetten, zo oordeelde de rechtbank van Westchester County. De 21-jarige Peter Zhu, een kadet aan de militaire academie in het Amerikaanse West Point, werd eind februari hersendood verklaard na een skiongeval.

Zhu was vrijgezel, maar had zijn kinderwens meermaals met zijn ouders gedeeld. Hij wilde graag vader worden van vijf kinderen. Toen de twintiger hersendood werd verklaard na een skiongeval waarbij hij zijn wervelkolom brak, wilden Zhu’s ouders alsnog zijn grote droom realiseren. Ze dienden een verzoekschrift in bij de rechtbank waarin ze toestemming vroegen om sperma af te nemen.

“We zijn wanhopig om iets van Peter te behouden dat mogelijk door kan leven”, lieten zijn ouders weten in de rechtbank. Verder vertelden ze dat hij het enige mannelijke kind van de familie was en dat de familienaam anders zou uitsterven. Omdat haast geboden was, verzocht de rechtbank het Westchester Medical Center later die dag om het sperma af te nemen en op te slaan bij een spermabank. Daarmee was de kous nog niet af: in een nieuwe hoorzitting zouden de volgende stappen bepaald worden.

Toestemming

Een Amerikaanse rechter oordeelde vandaag dat de ouders het sperma van hun overleden zoon mogen gebruiken om een kleinkind op de wereld te zetten. Zhu heeft geen schriftelijke verklaring nagelaten over het gebruik van zijn genetisch materiaal na zijn dood, maar zijn ouders getuigden dat hij meermaals zijn kinderwens had geuit, zo zei rechter John Colangelo.

Ook de leidinggevenden van de militaire academie getuigden dat de kadet voor zijn dood vaak benadrukte dat hij op een dag vader wilde worden. “Bovendien is er geen enkele beperking in de wetgeving waardoor dit niet toegelaten is”, aldus Colangelo.

Het afnemen van sperma bij een hersendode man gebeurde voor het eerst in 1980. Meestal gaat het hierbij om een wens van de partner van de overledene, maar het is niet de eerste keer dat ouders hierom vragen. Een rechter stemde in de Amerikaanse staat Iowa in 2007 in met een vergelijkbaar verzoek.

België

In België geldt een strikte wetgeving rond het gebruik van sperma van een overleden persoon. “De Belgische wetgeving voorziet dat een man bij leven toelating moet geven om zijn sperma na zijn dood te laten gebruiken”, verduidelijkte Herman Tournaye, diensthoofd van het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde (CRG) in het UZ Brussel, eerder.

“Er moet een contract opgesteld worden tussen drie partijen. Enerzijds het fertiliteitscentrum, anderzijds de man en zijn partner”, luidde het. Ouders kunnen met andere woorden geen gebruik maken van het sperma van hun overleden zoon.“Bovendien is er een wettelijke termijn voorzien in de Belgische wetgeving waarbinnen het sperma gebruikt mag worden. Ten vroegste zes maanden na de dood, zodat er geen overhaaste beslissingen genomen zouden worden in een vlaag van rouw. Daarnaast mag het sperma niet meer gebruikt worden twee jaar na het overlijden. Dat heeft te maken met erfrecht”, aldus professor Tournaye.

Het kiezen van het geslacht van een ongeboren kind om persoonlijke redenen is sinds 2007 wettelijk verboden in België.