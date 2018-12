Rechter in hoger beroep: “School discrimineerde niet met klasfoto tijdens Offerfeest” Christy Dollen

04 december 2018

11u49

Bron: AD.nl 5 Een basisschool in de Nederlandse stad Den Haag discrimineerde niet bij het nemen van klasfoto’s in 2015. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag vandaag beslist in hoger beroep. Een moeder van twee kinderen stapte naar de rechter, nadat haar twee dochters de schoolfoto misten door het Offerfeest.

De schoolfotograaf kwam in 2015 op de eerste dag van het Offerfeest langs op de school om de jaarlijkse foto’s te nemen. De twee meisjes uit het islamitische gezin waren op dat moment wettelijk vrij om thuis het feest te vieren, waardoor zij niet op de foto stonden. Moslimleerlingen hebben ook in ons land wettelijk recht op een dag verlof, indien het Offerfeest op een schooldag valt.



De moeder eiste vorig jaar 10.000 euro schadevergoeding en excuses van de school. “Weet u hoe het voelt als je dochtertje van 5 elke dag bij binnenkomst in de klas naar de foto kijkt en vraagt ‘mama, waarom sta ik hier niet op?’ Dat kun je niet aan een kind uitleggen”, zei ze vorig jaar snikkend bij de zitting in de rechtbank. Haar advocaat betitelde het als discriminatie.

Volgens de rechter had de school inderdaad niet goed gehandeld. De ouders van de meisjes kregen een schadevergoeding toegewezen van 500 euro.

De Maria Montessorischool liet het hier echter niet bij zitten en ging in beroep tegen de uitspraak om toekomstige claims van religieuze ouders te voorkomen. "Het gaat ons om het principe”, liet bestuursvoorzitter Wiely Hendricks van scholenkoepel De Haagse Scholen eerder weten. “Deze uitspraak heeft een enorme reikwijdte, de gevolgen voor het hele onderwijs zijn niet te overzien.”

Nieuwe foto's

Het Haagse gerechtshof heeft de school vandaag in het gelijk gesteld. Het Offerfeest bleek in 2015 namelijk een dag later te beginnen dan de school dacht. Dit werd kort daarvoor ontdekt, waardoor het niet meer mogelijk was om de fotograaf op een ander moment te laten komen. De leerlingen die het fotomoment daardoor misten, werden alternatieven aangeboden. Een aantal islamitische ouders hebben daar gebruik van gemaakt. Daarnaast zijn door de adjunct-directeur van de school, die amateurfotograaf is, later opnieuw klasfoto’s gemaakt. Op die nieuwe schoolfoto’s, die gratis ter beschikking zijn gesteld, staan wel alle leerlingen.

Ook van de twee zusjes zijn later nog foto’s gemaakt. En dus heeft de school volgens de rechter genoeg gedaan om de ongelukkige planning te compenseren.

De scholenkoepel laat in een reactie weten blij te zijn met de uitspraak én de duidelijkheid rond de veelbesproken zaak. “Het is een bevestiging dat het handelen van de school in eerste instantie onjuist is beoordeeld.”