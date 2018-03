Rechter houdt strengste abortuswet van de VS in Mississippi tegen IB

19 maart 2018

23u52

Bron: ANP 2 Een Amerikaanse federale rechter heeft de verscherpte abortuswet in de staat Mississippi voorlopig voor tien dagen geblokkeerd. Dat geeft hem tijd om argumenten te bedenken om de wet pas in werking te laten treden als er een uitspraak ligt in een afgeronde rechtszaak.

Gouverneur Phil Bryant had gisteren zijn handtekening gezet onder de strengste abortuswet in de VS. In de staat is zwangerschapsonderbreking na vijftien weken voortaan verboden, op enkele uitzonderingen na.

De Republikein liet weten trots te zijn op de nieuwe regelgeving. "Ik voel me verplicht Mississippi tot de veiligste plek in Amerika te maken voor het ongeboren kind. Deze wet helpt de doel te bereiken", zei Bryant. Tot dusver was in de staat, evenals in zeventien andere, abortus toegestaan tot twintig weken na de conceptie.

Pro-abortusactivisten lieten meteen weten de wet bij de rechter te zullen aanvechten als ongrondwettelijk. "Het hooggerechtshof zegt dat iedere vrouw een constitutioneel recht heeft op 'persoonlijke privacy' ten aanzien van haar lichaam", bevestigde districtsrechter Carlton Reeves vandaag.

I was proud to sign House Bill 1510 this afternoon. I am committed to making Mississippi the safest place in America for an unborn child, and this bill will help us achieve that goal. pic.twitter.com/O0O4QeILLx Phil Bryant(@ PhilBryantMS) link

Het Amerikaanse hooggerechtshof legaliseerde abortus in 1973 en gaf vrouwen het recht zelf te beslissen totdat de foetus ook buiten de baarmoeder als levensvatbaar wordt beschouwd. In de praktijk wordt afbreking van een zwangerschap vaak bemoeilijkt.

In de nieuwe wet van Mississippi was een uitzondering gemaakt voor ernstige afwijkingen bij de vrucht of medische noodzaak, maar niet als de vrouw in verwachting is geraakt door verkrachting of incest.