Rechter hakt knoop door in Amerikaanse topambtenarenstrijd, Trump-kandidaat wint LVA

02u02

Bron: Algemeen Dagblad 0 REUTERS Mick Mulvaney en Donald Trump. Amerikaans president Donald Trump heeft gisteren voor een federale rechter aan het langste eind getrokken in verband met de benoeming van een nieuwe interim-directeur van het Consumer Financial Protection Bureau (CFGP), dat instaat voor consumentenbelangen in de financiële sector.

De directeur van het CFGP, Richard Cordray, stapte vrijdag op temidden van speculatie dat hij zich kandidaat zou willen stellen voor het gouverneurschap van de staat Ohio. Zelf duidde hij zijn adjunct Leandra English aan om tijdelijk zijn stoel te vullen, maar Trump stelde meteen Mick Mulvaney - die ook al directeur begroting van het Witte Huis is - aan als interim-directeur. Wat volgde was een absurde situatie, waarin zowel English als Mulvaney aanspraak maakten op de post en beiden memo's stuurden naar het personeel waarin ze bevestigden dat zijzelf de rechtmatige directeur waren.

English stapte naar de rechtbank. Zij baseerde zich op de 'Dodd-Frank Act' om aanspraak te maken op het zitje van Cordray. Die bepaling richtte in 2008 het CFGP op en legde de sector strengere regels op na de financiële crisis. De 'Dodd-Frank Act' voorziet ook in een specifieke regeling voor de opvolging van de directeur en stelt dat als er een vacature is voor directeur, de adjunct-directeur de interim-directeur wordt, tot de benoeming van een nieuwe directeur door de Senaat wordt bevestigd. Het Witte Huis stelde recht in zijn schoenen te staan en zich te baseren op op de 'Vacancies Act', die de regels voor vacatures bij overheidsagentschappen vastlegt.

EPA Leandra English vond dat zij directeur moest worden.

Grondwet

Federale rechter Timothy J Kelly gaf gisteren uiteindelijk het Witte Huis gelijk. Hij legde de 'Dodd-Frank Act' naast zich neer wegens grondwettelijke gronden. "Het ontkennen van het gezag van de president om Mulvaney aan te stellen, doet significante grondwettelijke vragen rijzen", oordeelde de in september door Trump aangestelde rechter.

"Bureau is trieste grap"

Trump haalt met de bevestiging van Mulvaney als hoofd van het CFGP dus zijn slag thuis. Beide mannen zijn overigens geen fan van het bureau. Mulvaney noemde het al een "trieste grap", terwijl de president zaterdag te kennen gaf dat het "een totale ramp is geweest onder de leiding van de directeur die onder de vorige regering werd gekozen". "Financiële instellingen zijn geruïneerd en zijn niet in staat om het publiek naar behoren te dienen. We zullen het doen heropleven!", luidde het op Twitter.

REUTERS Demonstranten tegen de benoeming van Mulvaney.