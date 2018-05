Rechter geeft wanhopige moeder en vader gelijk: 30-jarige zoon moet ouderlijk huis verlaten Zoonlief gaat in beroep ADN

23 mei 2018

13u21

Bron: Belga, VTM Nieuws 0 In de Amerikaanse staat New York heeft een koppel vandaag een rechtszaak gewonnen tegen hun 30-jarige zoon, die weigerde om het ouderlijk huis te verlaten. De zoon gaat in beroep tegen de uitspraak.

Mark en Christina Rotondo uit Camillus (Onondaga County) gaven hun zoon Michael tussen februari en april vijf kennisgevingen om hun huis te verlaten. Ze waren het beu dat hij huur weigerde te betalen en dat hij geen klusjes deed. Ze boden hun zoon zelfs geld aan om een plek voor zichzelf te zoeken, maar dat volstond niet voor hem. Aangezien de dertiger weigerde te luisteren en de ruzies hoop opliepen, stapten zijn ouders naar de rechtbank. Zij krijgen nu gelijk van de rechter, hun zoon moet het huis verlaten.

Rechter Donald Greenwood discussieerde vandaag een halfuur met Michael Rotondo. Michael benadrukte dat hij zijn ouders niet tot last is. “Ze doen mijn was niet en ze hoeven ook geen eten voor mij te maken”, klonk het. Hij haalde ook een eerdere uitspraak aan waarin werd gesteld dat familieleden recht hebben op een kennisgeving zes maanden voor ze effectief worden uitgezet. De rechter wees er echter op dat die beslissing in beroep werd verworpen en dat Rotondo's eis om nog zes maanden langer te mogen blijven "buitensporig" is.

Hij beval de dertiger om het huis van zijn ouders "binnen een redelijke termijn" te verlaten en droeg de sociale diensten op om zijn vertrek te controleren. Rotondo gaf meteen te kennen dat hij in beroep zal gaan.