Rechter geeft kindje met leukemie niet terug aan ouders nadat ze Noah (4) chemotherapie weigerden ADN

10 september 2019

11u45

Bron: CNN, NBC News 3 Een rechter in Florida heeft beslist dat de ouders van een jongetje (4) met leukemie het voogdijschap over hun kind niet terugkrijgen. De ouders voeren al maanden een bittere juridische strijd tegen de Amerikaanse staat over het geven van chemotherapie aan het kind. Taylor Bland en Joshua McAdams willen hun zoontje genezen met ‘alternatieve behandelingen’ en weigerden Noah eerder naar doktersafspraken voor chemo te brengen. In april werd het kind weggehaald bij de ouders en besliste een rechter dat hij verplicht chemo moét krijgen.

De ouders van de kleine Noah (4) en hun gevecht voor natuurlijke kankerbehandelingen werden wereldnieuws toen de moeder en vader in april plots een chemosessie voor het kind oversloegen en de staat verlieten “op zoek naar alternatieve homeopathische behandelingen”. Een grote klopjacht over verschillende staten heen volgde.

Joshua en Taylor werden samen met hun zoontje teruggevonden in Kentucky. Het kind werd daarop bij de ouders weggenomen, sindsdien verblijft Noah onder toezicht van de kinderbescherming bij zijn oma aan moeders kant. Een rechter bepaalde vervolgens dat Noah de volledige door gespecialiseerde kinderartsen voorgeschreven reeks chemotherapieën moest afmaken. Buiten de wil van zijn mama en papa om.

Risico

Bijna een half jaar later krijgen de ouders nog altijd niet het voogdijschap over hun zoontje terug. De rechter stelde gisteren in zijn uitspraak dat Noah “substantieel risico op onmiddellijke verwaarlozing” loopt. De rechter gelooft namelijk niet dat het koppel - zoals inmiddels wel beloofd - de chemotherapie verder zal zetten. Er is ook nog altijd de vrees dat ze opnieuw zullen vluchten.

“Zonder interventie van de autoriteiten zou Noah verstoken blijven van noodzakelijke medische hulp”, klinkt het. De rechter verwees onder meer ook naar een incident waarbij de moeder in het ziekenhuis een katheter uit het armpje van het kind trok zonder medische toelating. “Het kind bij zijn grootouders houden is de enige manier om de gezondheid van Noah te verzekeren.”

Gebroken

“De ouders zijn uiteraard gebroken”, reageert hun advocaat vandaag. “Noah gaat nu door een absoluut traumatische medische ervaring en dat zonder zijn mama en papa.” De moeder en vader mogen Noah overigens wel bezoeken bij zijn oma en mogen ook aanwezig zijn bij doktersafspraken – zij het onder toezicht. Intussen zou Noah ook al zo’n maand lang in combinatie met de opgelegde chemobehandeling THC en CBD-olie toegediend krijgen.

Noah, toen 3 jaar oud, werd in april gediagnosticeerd met acute lymfoblastaire leukemie. Volgens dokters is chemotherapie de enige optie om zijn leven te redden, andere therapieën kunnen het jongetje niet helpen. Noahs ouders denken daar helemaal anders over. Zij willen geen chemotherapie, maar zien wel heil in alternatieve middelen zoals medicinale cannabis, vitamines, paddenstoelthee, kruidenextracten, alkalinewater en een aangepast dieet.

Beroep

De ouders moeten psychologische evaluaties ondergaan om potentieel later terug voogdij te krijgen. Ze hebben 30 dagen om tegen de beslissing van de rechter in beroep te gaan. “De strijd is nog maar net begonnen”, schrijft moeder Taylor boos op Instagram. “Tot mijn laatste adem zal ik vechten voor mijn zoontje om hem thuis te brengen. Ik zal in beroep gaan op elke mogelijke manier.”