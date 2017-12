Rechter geeft IS-sympathisant die blogger wilde onthoofden 28 jaar cel KVE

Een Amerikaanse rechter heeft IS-sympathisant David Wright uit Massachusetts veroordeeld tot 28 jaar gevangenisstraf wegens samenspanning met islamitische terroristen. De 28-jarige man zou een rol hebben gespeeld bij de voorbereiding van een aanval op de politie in 2015.

Hij beraamde tevens de onthoofding van Pamela Geller. Deze blogger had een tekenwedstrijd georganiseerd met de profeet Mohammed als onderwerp. Wright zou met zijn oom Usamaah Rahim en een vriend naar New York gaan om dat doodvonnis te voltrekken.

Het plan ging niet door omdat Rahim zijn geduld verloor en zijn kompanen liet weten dat hij dichter bij huis veiligheidsfunctionarissen om het leven wilde brengen. De politie luisterde dat gesprek af. Toen agenten Rahim op een parkeerterrein wilden aanhouden trok deze een mes. Hij werd doodgeschoten.

Wright, die spijt betuigde en zei dat hij niets heeft met IS, werd in oktober schuldig bevonden aan vijf criminele feiten. De openbaar aanklager eiste levenslang. Geller drong daar ook op aan. "Voor mij eindigt dit nooit, dus voor hem zou er ook geen eind aan moeten komen. Als hij vrijkomt, zijn mijn familie en ik opnieuw in gevaar''.