Rechter gaat op pelgrimstocht en schuift uitspraak in zaak-Ivana Smit op de lange baan

28 december 2018

09u51

Bron: AD.nl 0 De uitspraak in de Maleisische zaak over de doodsoorzaak van het Belgisch-Nederlandse model Ivana Smit is uitgesteld tot 8 maart 2019. De rechter onderneemt eerst een zogeheten umrah, een pelgrimstocht naar Mekka.

Rechter Mahyon Binti Talib had haar uitspraak voor 22 januari gepland, maar door haar reis naar Mekka wordt het verdict op de lange baan geschoven.



Sinds 8 augustus wordt geprobeerd de doodsoorzaak van het 18-jarige fotomodel te achterhalen. Ivana viel vorig jaar, op 7 december, van het balkon van het Amerikaanse echtpaar Johnson veertien verdiepingen naar beneden. Ze werd dood aangetroffen op een balkon op de zesde etage

“Doodslag”

Volgens de politie een ongeluk. Maar volgens de familie was de jonge vrouw al dood en hebben de Amerikanen haar over de balkonrand gegooid om het op zelfmoord te doen lijken.



“De familie is uiteraard teleurgesteld dat we nog anderhalve maand extra in spanning moeten wachten”, zegt oom Fred Agenjo. “Tegelijkertijd begrijpen we dat haar geloof belangrijk voor de rechter is. We hopen dat ze uiteindelijk de wijsheid vindt om tot de enige juiste uitspraak te komen: doodslag.”

Vliegtuigticket

De familie Smit had al een vliegtuigticket gekocht voor Melvin Smit, een andere oom van Ivana, om bij de uitspraak aanwezig te kunnen zijn.

Aanvankelijk was er twee weken uitgetrokken voor de behandeling, maar de zaak werd meerdere keren vertraagd. Op 8 maart 2019 zal dus, als alles goed gaat, eindelijk duidelijk worden of de Johnsons alsnog vervolgd worden voor de dood van het Belgisch-Nederlandse model.

