Rechter fluit Trump-regering terug over anti-lhbt-maatregel IB

03 september 2020

06u54

Bron: ANP 2 Een federale rechter in de Verenigde Staten heeft de Trump-regering teruggefloten over een maatregel die negatieve gevolgen zou hebben voor seksuele minderheden. De Trump-regering wilde zorgaanbieders toestaan om zorgverlening aan lhbt'ers (lesbisch, homosexueel, bisexueel en transgender) te weigeren om religieuze redenen.

Een rechter in Washington oordeelde dat de regering niet heeft overwogen welke gevolgen de maatregel zou hebben voor de toegang tot zorg voor lhbt'ers. Volgens de rechter is er "aanzienlijk bewijs" dat de maatregel bij seksuele minderheden leidt tot "de angst voor discriminatie door zorgaanbieders met religieuze banden".

De maatregel die Trumps regering wilde doorvoeren is onderdeel van een aanpassing van de Affordable Care Act ('Wet betaalbare zorg'), beter bekend als Obamacare, die vorig jaar werd afgekondigd door het ministerie van Volksgezondheid. Het ministerie wilde ook beschermingen voor transgenders tegen discriminatie op basis van sekse afschaffen. Daar stak een federale rechter in New York vorige maand een stokje voor.

Het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid gaf geen commentaar op de uitspraak van de rechter in Washington.