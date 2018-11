Rechter fluit migratiebeleid Trump terug: VS mag illegale asielzoekers niet weren kg

20 november 2018

09u52

Bron: ANP, Belga 0 Een federale rechter in San Francisco heeft bepaald dat de regering van president Donald Trump geen immigranten mag weren die vanuit het zuiden illegaal de Verenigde Staten binnenkomen. Het gaat om een tijdelijk besluit van de rechter. Vermoedelijk velt hij in december een oordeel voor de langere termijn.

De Amerikaanse president tekende eerder deze maand een decreet om illegale immigratie te ontmoedigen. Het decreet zou het mogelijk maken om automatisch de asielaanvragen te weigeren van mensen die illegaal de grens tussen Mexico en de VS overgestoken hebben. Migranten die vanaf Mexico de VS in wilden, mochten dus alleen nog bij officiële grensposten asiel aanvragen.

Mensenrechtenorganisaties hadden meteen zware kritiek op de maatregel en spanden een rechtszaak aan. Het decreet wordt nu teruggefloten door rechter Jon Tigar in San Francisco. Hij wees erop dat het Congres duidelijk heeft laten vastleggen dat immigranten in de VS asiel kunnen aanvragen en dat het daarbij niet uitmaakt hoe ze de Verenigde Staten zijn binnengekomen.

“Hoe ver de autoriteit van de president ook mag reiken, hij mag de immigratiewetten niet herschrijven om daarmee een beperking op te leggen die het Congres uitdrukkelijk heeft verboden'', aldus rechter Tigar.



Het besluit komt net nadat een deel van de enorme migrantenkaravaan uit Latijns-Amerika de Mexicaanse stad Tijuana bereikte, aan de grens met de Verenigde Staten. De migranten zijn al maandenlang onderweg naar de VS.

