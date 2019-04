Rechter eist psychiatrisch onderzoek naar schutter Christchurch IB

05 april 2019

03u19

Bron: New Zealand Herald, Reuters 0 De Australiër Brenton Tarrant (28), die verdacht wordt van het doodschieten van vijftig mensen in twee moskeeën in de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch, is vandaag voor de tweede keer voor de rechter verschenen. Gisteren werd de man al aangeklaagd voor 50 moorden en 39 pogingen daartoe, de meest omvangrijke aanklacht ooit in Nieuw-Zeeland.

De rechter in Christchurch eiste een psychiatrisch onderzoek naar de vermoedelijke aanslagpleger, om te bepalen of hij in staat is om berecht te worden. Een dergelijk onderzoek is niet ongebruikelijk in Nieuw-Zeeland.

Tarrant is intussen overgebracht naar Auckland en wordt nu vastgehouden in de enige gevangenis van het land die beschikt over maximale beveiliging. De man woonde via een videoverbinding vanuit zijn cel de zitting bij. Hij hoorde de aanklachten tegen hem zwijgend aan. De zitting duurde ongeveer een klein half uur.

In de rechtszaal in Christchurch waren tientallen familieleden en vrienden van de slachtoffers van de aanslagen aanwezig: zij waren echter niet zichtbaar voor Tarrant. Vanaf de publieke tribune keken ze via een groot videoscherm in de zaal zwijgend en veelal geëmotioneerd in de ogen van de vermoedelijke dader. “Ik wilde de man zien die zoveel van mijn vrienden vermoord heeft”, zei Tofazzal Alam na de zitting. De man was in tegendeel tot zijn vrienden, toevallig niet in de moskee toen de aanvallen plaatsvonden. “Hij toonde geen emoties", zegt hij over de indruk die Tarrant op hem maakte.