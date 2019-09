Rechter die rijke aanrander lichte straf gaf en ontslagen werd is nieuwe job als tenniscoach van tienermeisjes kwijt KVDS

12 september 2019

12u41 1 Buitenland Een Amerikaanse rechter die drie jaar geleden tonnen kritiek kreeg omdat hij een rijke aanrander liet wegkomen met een lichte gevangenisstraf, heeft weer de gevolgen mogen voelen van zijn uitspraak. Aaron Persky werd vorig jaar al ontzet uit zijn ambt en nu is hij ook ontslagen als tenniscoach van een meisjesteam op een middelbare school in San Jose. Na een petitie van de ouders.

14 jaar cel riskeerde Brock Turner (intussen 24) nadat hij op 18 januari 2015 een medestudente aan de gerenommeerde universiteit van Stanford had proberen te verkrachten na een feestje. Het meisje had gedronken en was bewusteloos toen de zwemkampioen zich aan haar vergreep achter een container op de universiteitsterreinen. Twee Zweedse doctoraatsstudenten die toevallig passeerden, zagen wat er gebeurde en grepen in. Ze overmeesterden Turner en belden de politie.

Pakkende brief

Het proces dat een jaar later volgde, trok de aandacht van de hele wereld. Niet in het minst door de pakkende brief die het slachtoffer – toen nog anoniem – liet voorlezen in de rechtszaal en die gericht was aan haar aanvaller. “Je nam me mijn waarde af, mijn privacy, mijn energie, mijn tijd, mijn veiligheid, mijn intimiteit, mijn vertrouwen, mijn eigen stem”, klonk het. “Tot vandaag.”





Hoewel een jury Turner schuldig bevond, kwam hij er dankzij de rechter toch met een lichte straf vanaf. Volgens Aaron Persky – zelf oud-student van Stanford – was het niet duidelijk of het meisje nu wel of niet haar toestemming gegeven had en waren er “verzachtende omstandigheden”, zoals het feit dat er alcohol gedronken was. “Een gevangenisstraf zou een zware impact op hem (Turner, red.) hebben”, klonk het. “Ik denk niet dat hij een gevaar is voor anderen.” (lees hieronder verder)

Persky veroordeelde de jongeman – die afkomstig was uit een rijke familie in Ohio en een leger van dure advocaten had laten aanrukken – uiteindelijk tot een half jaar cel en drie jaar voorwaardelijk. Na drie maanden kon Turner daardoor alweer vrijkomen.

Turners vader vond zelfs dat nog een te zware straf. “Zes jaar straf voor 20 minuten actie vind ik wel veel”, liet hij tot verontwaardiging van het publiek optekenen. (lees hieronder verder)

Ook de rechter werd bedolven onder de kritiek. Van mensen die vonden dat de straf maar “een tik op de vingers” was en dat die niet in verhouding stond tot het misdrijf. Er werd een petitie opgestart om Persky uit zijn ambt te ontzetten en dat gebeurde ook, in juni vorig jaar. Het was de eerste keer sinds 1932 dat een zittend rechter zijn functie kwijtraakte in Californië.

Nieuwe job

Deze week werd bekend dat de voormalige rechter nu ook zijn nieuwe job van tenniscoach voor meisjes in een middelbare school kwijt is. De man werd vorige week aangenomen op Lynbrook High in San Jose, maar dat was buiten de ouders gerekend. Toen die het nieuws maandagavond te horen kregen, startten ze meteen een petitie. In twee dagen tijd werd die ruim 3.000 keer ondertekend. (lees hieronder verder)

Gisteren besloot de directie van de school om Persky te ontslaan. “Op 11 september 2019 is het contract van meneer Persky beëindigd”, aldus een woordvoerder op de Amerikaanse nieuwssite HuffPost. “Weet dat we er alles aan doen om een effectieve, veilig en positieve omgeving te creëren voor al onze leerlingen.”

Het slachtoffer van Brock Turner is intussen overigens uit de anonimiteit getreden. Chanel Miller heeft een boek geschreven over wat haar overkomen is en dat komt op 24 september uit. ‘Know my name’ zal verschijnen bij uitgeverij Penguin Random House.