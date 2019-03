Rechter beveelt vrijlating van Braziliaanse ex-president Michel Temer kg

25 maart 2019

21u26

Bron: ANP 1 De rechtbank van Rio de Janeiro heeft bevolen dat de voormalig Braziliaanse president Michel Temer moet worden vrijgelaten. Dat melden Braziliaanse media. Temer zit vast in verband met het onderzoek naar het corruptieschandaal dat 'Lava Jato' (autowasserij) wordt genoemd. De rechter ziet voorlopig geen aanleiding om de oud-president langer vast te houden.

Temer was van eind augustus 2016 tot begin dit jaar president van Brazilië. Braziliaanse aanklagers beschuldigen hem ervan “een criminele organisatie” te hebben geleid die ruim 471 miljoen dollar wegsluisde als onderdeel van een regeling over de bouw van een kerncentrale. De oud-president werd afgelopen donderdag aangehouden.



Naast Temer moet volgens het rechterlijke bevel ook Wellington Moreira Franco, die minister van Mijnbouw en Energie was onder Temer, op vrije voeten komen. Franco zou de financiële man zijn achter de 'Lava Jato'.