Rechter beslist: tekstbericht op telefoon is testament EB

15u09

Bron: ANP 0 thinkstock Een Australische rechtbank heeft een niet verstuurd tekstbericht op een telefoon aanvaard als testament van een overleden man. Hij zei in die boodschap "alles wat ik heb" na te laten aan zijn broer en neef, meldt de BBC. Zijn vrouw had bezwaar gemaakt.

Het bericht was aangetroffen in een mapje met niet-verstuurde berichten op de telefoon van de man, die vorig jaar zelfmoord pleegde. Hij vertelde contant geld te hebben verstopt "achter de televisie en in de sofa". Ook legde hij uit hoe zijn nabestaanden toegang konden krijgen tot zijn bankrekening.

Lees ook Hefners vrouw Crystal (31) erft geen rooie duit

De vrouw van de man betoogde dat het testament niet geldig was, omdat het nooit was verzonden. Doorgaans moeten in Queensland ook minstens twee getuigen een dergelijke verklaring ondertekenen. Toch veegde het hooggerechtshof van die staat de kritiek van tafel, onder meer omdat de man zijn bericht eindigde met de woorden "mijn testament".

Het is niet de eerste keer dat de autoriteiten in Queensland een ongebruikelijk testament accepteren. Dat gebeurde ook al in 2013 met een DVD die "mijn testament" als opschrift had.