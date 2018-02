Rechter beslist na openlijke familieruzie: Le Pen senior blijft erevoorzitter Front National TTR

09 februari 2018

11u35

Bron: ANP 0 Jean-Marie Le Pen blijft erevoorzitter van de Franse populistische partij Front National. Dat heeft een rechter in hoger beroep gevonnist. De partij heeft terecht zijn lidmaatschap ingetrokken, maar zijn eretitel blijft behouden. Dat meldt de krant Le Figaro.

De beslissing is de laatste zet in een juridisch steekspel tussen de oprichter van de partij en zijn dochter Marine, die nu partijleider is. Zij trok zijn lidmaatschap in nadat hij opnieuw had gesproken over de gaskamers als "slechts een detail van de geschiedenis'' van de Tweede Wereldoorlog.

De uitspraak betekent nog niet het einde van de openlijk uitgevochten familievete. Le Pen senior dreigde de hulp van de politie in te schakelen om hem volgende maand toegang te geven tot het FN-congres. Een nieuwe aanvaring helpt zijn dochter niet, die al kampt met een aangetast imago na slechte prestaties bij de presidents- en parlementsverkiezingen vorig jaar.

Marine Le Pen wil in maart in Lille een nieuwe partijkoers bepalen, waarbij mogelijk ook de naam van het Front wordt gewijzigd.