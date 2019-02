Rechter bereidt jury voor op beraadslaging in strafzaak tegen drugsbaron El Chapo

04 februari 2019

22u24

Op het strafproces tegen de Mexicaanse drugsbaron Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán (61) heeft rechter Brian Cogan maandag de juryleden in New York voorbereid op hun beraadslaging. De twaalf gezworenen moeten unaniem akkoord gaan over welke van de tien aanklachten Guzmán schuldig wordt bevonden. Bij een veroordeling riskeert de crimineel in het ergste geval levenslange gevangenisstraf. De doodstraf is uitgesloten.