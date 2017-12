Rechter beperkt invloed van ruziënde Aldi-erfgenamen EB

20u05

Bron: DPA 2 AFP Een Duitse rechtbank heeft vandaag de knoop doorgehakt in een rechtszaak binnen de familie Albrecht, oprichters en eigenaars van de Duitse supermarktketen Aldi. De familie stond decennia lang bekend om én hun rijkdom én hun discretie, maar rolde de afgelopen maanden al vechtend over straat.

Inzet van de ruzie is de macht bij Aldi Nord. In 1961 splitsten de oprichtende broers Albrecht het concern op in Aldi Nord en Aldi Süd. In Aldi Nord is na de dood van erfgenaam Berthold Albrecht in 2012 een slaande ruzie ontstaan tussen diens broer Theo Albrecht junior en de weduwe van Berthold.

Kort voor zijn dood voerde Berthold een verandering aan de statuten door, waarmee hij minder macht gaf aan zijn familie in een stichting, die 19,5 procent van Aldi Nord controleert. Zijn weduwe Babette en haar kinderen vochten de statutenwijzing met succes aan, maar een rechtbank heeft die beslissing nu teruggedraaid, waardoor de invloed van de Aldi-erfgenamen dus afneemt.