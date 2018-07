Rechter bepaalt dat Amerikaanse overheid moet opdraaien voor kosten om uit elkaar gerukte migrantenfamilies te herenigen IB/Redactie

14 juli 2018

05u35

Bron: AD/ANP 0 Een rechter in Californië heeft bepaald dat de Amerikaanse overheid de hereniging van migrantenfamilies die bij de Mexicaanse grens uit elkaar zijn gehaald moet betalen. De ouders zijn voor die kosten niet verantwoordelijk, aldus de rechter.

De burgerrechtenorganisatie American Civil Liberties Union (ACLU) had de overheid aangeklaagd omdat die de kosten wilden doorberekenen aan de ouders. Volgens de advocaat van de ACLU moest een ouder 1.900 dollar (ruim 1.600 euro) betalen om herenigd te worden met het kind.

De advocaat van de overheid zei dat het te duur is voor het verantwoordelijke ministerie om alles te betalen. Daar had de rechter geen boodschap aan. "Het is niet logisch dat de ouders die bij hun kind zijn weggehaald, ergens voor moeten betalen", oordeelde de rechter.

Gemiste deadline

Eerder deze week miste de overheid nog een deadline om honderd jonge kinderen met hun ouders te herenigen. Een federale rechter in Californië, bepaalde op 27 juni bepaald dat kinderen onder de vijf binnen 14 dagen met hun ouders moesten worden herenigd

Zero tolerance-beleid

Het besluit om gezinnen die zonder verblijfsvergunning de zuidelijke grens van de VS oversteken uit elkaar te halen, werd een paar maanden geleden genomen en valt onder een nieuw zero-tolerance-beleid van de regering. Dit zou illegale immigranten afschrikken, aldus de regering-Trump, die een harde anti-immigratielijn volgt. Vicepresident Mike Pence waarschuwde asielzoekers onlangs dat zij met hun wens om illegaal de VS binnen te komen "het leven van hun kinderen op het spel zetten. Als je niet legaal kan komen, kom dan helemaal niet", aldus Pence.

Inmiddels maakte Trump na grote druk vanuit binnen- en buitenland én vanuit zijn eigen partij op papier een einde aan het scheiden van gezinnen.

