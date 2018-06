Rechter Amerikaans Hooggerechtshof gaat met pensioen, Trump mag al tweede nieuwe rechter benoemen TT

27 juni 2018

20u58

Bron: Belga 0 Anthony Kennedy (81), een van de negen rechters van het Amerikaanse Hooggerechtshof, gaat eind juli met pensioen. Dat heeft het hof zelf laten weten. Het vertrek van Kennedy is een buitenkans voor president Donald Trump, die nu opnieuw een nieuwe rechter mag benoemen. Trump liet prompt weten dat hij de procedure voor de vervanging onmiddellijk zal opstarten.

Het Hooggerechtshof in de VS spreekt zich uit over de grote kwesties die de Amerikaanse samenleving beroeren en telt negen rechters. De samenstelling ervan is nauwkeurig afgemeten en in principe is een rechter bij het Hooggerechtshof voor het leven benoemd. Gisteren keurde Kennedy het inreisverbod van president Trump nog goed.

De 81-jarige Kennedy werd in 1988 door Ronald Reagan aangesteld. Hij wil nu naar eigen zeggen meer tijd met zijn familie kunnen doorbrengen.

Kennedy geldt als een van de conservatieve rechters, maar wanneer het gaat om maatschappelijke kwesties, zoals homorechten en abortus, stelt hij zich vaak eerder progressief op. Naar alle waarschijnlijk wordt Anthony Kennedy in het najaar, nog voor de tussentijdse verkiezingen, vervangen door een andere conservatieve rechter.

Begin 2017 stelde Trump met Neil Gorsuch ook al een conservatieve rechter aan bij de hoogste Amerikaanse rechtsinstantie. De president verklaarde inmiddels opnieuw uit dezelfde lijst van 25 namen als toen te willen putten, allemaal "erg bekwame, zeer intelligente" personen. Hij hoopt naar eigen zeggen iemand te vinden "die even uitzonderlijk" is als Kennedy.