Rechtbank Zimbabwe: Actie van leger tegen president Mugabe was legaal David van der Heeden

EPA Felicitaties voor president Emmerson Mnangagwa bij zijn beëdiging. De hoogste rechtbank in Zimbabwe heeft bepaald dat de actie van het leger die leidde tot het aftreden van president Robert Mugabe legaal was. Het is een belangrijke beslissing voor het leger dat wil laten zien dat het geen coup pleegde.

Het leger greep bijna twee weken geleden in nadat Mugabe zijn toenmalige vicepresident Emmerson Mnangagwa ontsloeg en de vrees ontstond dat echtgenote Grace van het 93-jarige staatshoofd zich klaarmaakte om de macht over te nemen.



Volgens de rechter voorkwam de actie van het leger dat niet-gekozen individuen een belangrijke functie kregen, waarmee werd gerefereerd aan Grace Mugabe. De rechter noemt de actie "grondwettelijk toelaatbaar en volgens het recht''.

De Krokodil

Mnangagwa is inmiddels ingezworen als president. Hij is zo'n twintig jaar jonger dan zijn Mugabe en heeft beloofd met democratische hervormingen te beginnen en de economie weer op te bouwen. In principe leidt hij het land tot de volgende verkiezingen. Die staan gepland voor september komend jaar.



De opvolger van Mugabe staat bekend als een hardliner, met bloed aan zijn handen. Hij wordt, weinig liefkozend, 'De Krokodil' genoemd en niet door iedereen als een droomkandidaat gezien. De man die Zimbabwe gaat leiden heeft de reputatie meedogenloos te zijn.



"Het goede nieuws is dat Mugabe wordt opgevolgd door iemand die 20 jaar jonger is, niet seniel en die weet dat het land een economische puinhoop is. Het slechte nieuws is dat hij een beroerde staat van dienst heeft'', zei Malcolm Rifkind deze week tegen Sky News. Rifkind is de voormalige Britse minister van Buitenlandse Zaken.