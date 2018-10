Rechtbank vraagt onderzoek naar moord op aartsbisschop Romero in El Salvador KVE

24 oktober 2018

06u44

Bron: Belga 0 Een rechtbank in San Salvador heeft aan het parket gevraagd om een onderzoek te openen naar de daders van de moord in 1980 op aartsbisschop Oscar Arnulfo Romero. Paus Franciscus verklaarde hem onlangs heilig.

In een resolutie eist de rechtbank een onderzoek op "om de mogelijke daders of deelnemers aan de moord" te vinden. Ook eist ze de opsluiting van kapitein Alvaro Saravia, de enige die in de zaak in verdenking is gesteld, maar verdwenen is. De rechtbank vraagt aan de politie van El Salvador en Interpol om "over te gaan tot de zoektocht naar, en het lokaliseren en arresteren van Saravia".

De rechtbank heropende in mei de zaak van de aartsbisschop, die op 24 maart 1980 doodgeschoten werd door een extreem-rechtse schutter toen hij de mis opdroeg in de kapel van een ziekenhuis voor kankerpatiënten in San Salvador. De beslissing kwam er nadat de amnestiewet van 1993 over de wreedheden van de burgeroorlog van 1980 tot 1992 ongrondwettelijk werd bevonden.

In 1993 duidde een waarheidscommissie van de Verenigde Naties majoor Roberto D'Aubuisson, stichter van de rechtse partij Nationalistische Republikeinse Alliantie (ARENA), aan als opdrachtgever van de moord. D'Aubuisson is inmiddels overleden. Geen van de mogelijke daders van de moord heeft zich al moeten verantwoorden voor de rechter.

Saravia, een onderluitenant van D'Aubuisson, vertrouwde een paar jaar geleden aan de onlinekrant El Faro Toe dat hij de moord gepland en uitgevoerd heeft. Er zijn "voldoende elementen om te zeggen dat de verdachte deelnam aan de feiten", aldus rechter Rigoberto Chicas in de resolutie.