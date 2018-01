Rechtbank verklaart kieskaarten North Carolina ongrondwettelijk: deze absurde vormen kunnen niet meer TT

14u32

Bron: CNN, Reuters 0 AFP Een Amerikaanse rechtbank heeft de kiesdistricten in de staat North Carolina vernietigd en daarmee de Republikeinen een zware slag toegebracht. De rechters gaven een aantal actiegroepen gelijk die betoogden dat de kiesdistricten voor het parlement zo waren ontworpen dat ze de Republikeinen een overdreven groot voordeel gaven.

Bij de laatste parlementsverkiezingen in North Carolina behaalden de Republikeinen 53,2 procent tegenover 46,6 procent voor de Democraten. Maar van de dertien afgevaardigden die de staat naar Washington mocht sturen, kregen de Republikeinen er maar liefst tien terwijl de Democraten met drie achterbleven. Volgens hen en een aantal actiegroepen hadden de Republikeinen de kiesdistricten zo ingedeeld dat ze in veel districten sowieso zeker waren van zetelwinst.

Een federale rechtbank geeft hen nu gelijk en geeft de Republikeinen, die in het staatsparlement de bevoegdheid hebben om de kiesdistricten te tekenen, nog tot 24 januari om nieuwe en eerlijkere kieskringen te tekenen. "Volgens ons heeft het staatsparlement de grenzen getekend met de bedoeling om de belangen van niet-Republikeinse kiezers te benadelen en om de Republikeinse controle van Noord-Carolina's afvaardiging te behouden", aldus de rechters in hun argumentatie.

National Atlas Het oude, vorig jaar vernietigde 12de district van North Carolina.

Gerrymandering

Het fenomeen 'gerrymandering' is een oud zeer in de VS: ermee wordt bedoeld dat een bepaalde partij de kiesdistricten zo indeelt dat ze daar zelf voordeel bij haalt. Kieskringen kunnen na elke volkstelling hertekend worden.

Vooral Republikeinen probeerden de voorbije jaren na de telling van 2010 die tactiek toe te passen, door bijvoorbeeld veel zwarte kiezers - die overwegend op de Democraten stemmen - samen in één district te steken (zie voorbeelden). North Carolina was daarbij het schouwtoneel van een aantal bijzonder absurde kaarten.

Zo was er het twaalfde kiesdistrict, dat al tientallen jaren voor controverse zorgt. Op een bepaald punt was het langgerekte kronkelgebied zo smal als een stuk van de autosnelweg. In het district werden veel zwarte kiezers samengestoken. Republikeinen wisten dan wel dat dat district naar de Democraten zou gaan, maar konden door het kleinere aantal zwarten in de omliggende districten daar wel alle zetels binnenhalen.

In 2016 werden er al een aantal districten vernietigd door een rechtbank, de federale rechters vernietigden nu dus ook de 'verbetering' daarvan.

Bedoeling is nu de nieuwe nog te ontwerpen districten nog te kunnen toepassen bij de tussentijdse parlementsverkiezingen van november.

National Atlas Het ondertussen ook afgeschafte 23e district van Californië, bedoeld om zo veel mogelijk Democratische kiezrs aan de kust samen te steken.

rv Het 4e district van Illinois, door velen het ergste voorbeeld van gerrymandering van de VS: twee voornamelijk Spaanssprekende wijken rond Chicago samengevoegd tot één wijk.