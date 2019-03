Rechtbank Maleisië: “Dood Ivana Smit was ongeluk” kv

08 maart 2019

04u08

Bron: ANP, Belga 0 De rechtbank in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur heeft bepaald dat er geen strafzaak komt over de dood van het Belgisch-Nederlandse model Ivana Smit. De rechtbank heeft geoordeeld dat de dood van Smit een ongeval was, bevestigt de advocaat van de nabestaanden Sébas Diekstra.

“De rechter heeft overwogen dat er gelet op een aantal aanwijzingen wel sprake zou kunnen zijn van een misdrijf, maar zij kan niet meer exact vaststellen wat er is gebeurd tussen Ivana en het echtpaar," aldus Diekstra.

De rechtbank onderzocht in het afgelopen halfjaar de omstandigheden rond de dood van 18-jarige Smit. Ze werd in december 2017 dood gevonden na een val van de twintigste verdieping van een woontoren in de stad. De rechtbank verhoorde maandenlang een reeks mensen die iets konden vertellen over haar laatste uren en over de procedures die gevolgd werden na haar overlijden.



Opvallende afwezige was het Amerikaanse echtpaar bij wie Smit de fatale avond en nacht doorbracht. Zij kwamen niet opdagen.

Tijdens de verhoren bleek dat het onderzoek op een aantal punten warrig is verlopen. Zo werd het appartement van de Amerikanen niet meteen verzegeld en konden ze er een schoonmaakster aan het werk zetten. De patholoog die oordeelde dat de val Smit fataal was geworden, bleek het lichaam van de jonge vrouw niet op de dag zelf en niet op locatie te hebben onderzocht. Een andere patholoog trok haar verklaring eerder al in. Een Nederlandse deskundige stelde dat Smit mogelijk al voor de val was overleden.

De politie leek aanvankelijk uit te gaan van een ongeluk, maar de familie van de jonge vrouw gelooft dat niet. Op verzoek van de advocaat van de nabestaanden begon het Nederlandse Openbaar Ministerie een oriënterend onderzoek naar de dood van Smit. De Maleisische rechtbank besloot in de zomer alsnog te onderzoeken hoe Smit is gestorven en of er mogelijk iemand strafrechtelijk te vervolgen is.