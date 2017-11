Rechtbank Madrid verhoort Catalaanse regering, zonder Puigdemont Redactie

09u40

Bron: Belga, ANP 0 AFP De nummer 2 van de afgezette Catalaanse regering, Oriol Junqueras, arriveert bij het nationaal hof in Madrid. Voor een rechtbank in Madrid is donderdagochtend het verhoor begonnen van leden van de afgezette regering van Catalonië naar aanleiding van het uitroepen van de onafhankelijkheid. De afgezette Catalaanse leider Carles Puigdemont is daar niet bij. Hij kondigde gisteren in Brussel aan niet naar Madrid te zullen gaan.

Het Spaanse gerecht maakte dinsdag bekend dat de van rebellie en fraude betichte Catalaanse ministers zich vanmorgen om 9 uur in Madrid moesten aanmelden. Twee regeringsleden, die met Puigdemont naar Brussel afgezakt waren, pakten hun koffers. Puigdemont zelf liet bij monde van zijn West-Vlaamse advocaat Paul Bekaert weten dat hij in België blijft en hier wenst verhoord te worden. Hij heeft geen vertrouwen in de onafhankelijkheid van het Spaanse gerecht, liet hij gisteren blijken.

Van de veertien regeringsleden die voor de rechtbank moeten verschijnen, ontbraken er vijf op het appel. De nummer twee van de Catalaanse regering, Oriol Junqueras, kwam als eerste aan op de Audiencia Nacional, gevolgd door acht andere ministers. Vijf andere regeringsleden hebben net als Puigdemont te kennen gegeven niet naar de rechtbank te zullen komen.

AFP Joaquim Forn, Raul Romeva, Dolors Bassa, Jordi Turull, Carles Mundo en Josep Rull.

Zware straffen

De afgezette minister-president en zijn regering riskeren in Spanje zware celstraffen omdat ze worden vervolgd voor rebellie, misbruik van overheidsgeld en opruiing, wegens het uitroepen van de Catalaanse onafhankelijkheid.

Puigdemont, die sinds maandag in ons land is, had dinsdag nog verklaard dat zijn komst naar België niet dient om zijn gerechtelijke vervolging in Spanje te ontlopen. Hij wil wel dat er voldoende garanties komen voor een eerlijke rechtsgang. Door niet voor de rechtbank te verschijnen, riskeert hij dat Madrid om zijn uitlevering zal vragen.



Volgens Fernando Carderera, Spaans ambassadeur in Frankrijk, lijdt dat laatste geen twijfel. "Als Puigdemont niet naar Spanje terugkeert, zal er een internationaal uitleveringsbevel worden verstuurd", zei hij vanmorgen aan France Inter.



Vandaag en morgen staan ook verhoren gepland voor het Hooggerechtshof in Madrid, waar de voormalige voorzitter van het parlement Carme Forcadell en vier andere voormalige parlementsleden van het Catalaanse parlement zijn opgeroepen.

