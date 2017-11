Rechtbank Madrid verhoort Catalaans kabinet

LB

09u41

Bron: ANP

AFP Leden van de afgezette Catalaanse regioregering Joaquim Forn, Raul Romeva, Carles Mundo, Jordi Turull, Josep Rull and Meritxell Borras arriveren voor verhoor aan het gerechtshof in Madrid.

Voor een rechtbank in Madrid is vanochtend het verhoor begonnen van leden van de afgezette regering van Catalonië naar aanleiding van het uitroepen van de onafhankelijkheid. De afgezette Catalaanse leider Carles Puigdemont is daar niet bij. Hij kondigde gisteren in Brussel aan niet naar Madrid te zullen gaan.