Rechtbank laat vijf journalisten weer vrij in Turkije kv

12 september 2019

20u50

Bron: Belga 0 Het Turkse Hooggerechtshof heeft vandaag de vrijlating uit de gevangenis bevolen van vijf voormalige journalisten van Cumhuriyet, een onafhankelijke en regeringskritische krant. Hun vrijlating wordt vanavond verwacht, vertelde advocaat Tora Pekin aan het Franse persbureau AFP.

Vorig jaar werden veertien voormalige werknemers en journalisten van de krant Cumhuriyet veroordeeld tot gevangenisstraffen op basis van terrorismeaanklachten. Zes van hen moesten effectief naar de gevangenis.

Ze werden allemaal gearresteerd wegens vermeende banden met de verboden Koerdische Arbeidspartij (PKK) en de islamitische geestelijke Fethullah Gülen, die in ballingschap in de Verenigde Staten woont en die van de regering de schuld krijgt voor de mislukte staatsgreep in 2016.



Vandaag komen vijf van de zes weer vrij, inclusief de cartoonist Musa Kart, ombudsman Guray Oz en leidinggevende Onder Celik. De accountant Emre Iper en vooraanstaand journalist Ahmet Sik moeten in de gevangenis blijven.

Na de mislukte coup in 2016 heeft Turkije tientallen journalisten opgesloten en verschillende mediabedrijven gesloten.