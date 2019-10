Recht op abortus en homohuwelijk binnenkort legaal in Noord-Ierland KVE

21 oktober 2019

17u24

Bron: Belga 0 Het recht op abortus en het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht worden om middernacht waarschijnlijk legaal in Noord-Ierland, ondanks de wanhoopspogingen van kerkleiders en lokale politici om de wetswijzigingen tegen te houden.

De Britse parlementsleden keurden de wijzigingen goed in juli, als er tegen 21 oktober om middernacht geen nieuwe Noord-Ierse regering gevormd kon worden. De Assemblee van Noord-Ierland komt nog samen, maar er wordt niet verwacht dat de regering, die sinds januari 2017 opgeschort is, voor de deadline weer tot stand komt.

"HET IS ZOVER, de dag dat we afscheid nemen van onderdrukkende abortuswetten die toezicht hebben uitgeoefend over onze lichamen en ons onze keuze ontzegd hebben", tweette Grainne Teggart, vrouwenrechtenactivist van Amnesty International UK. Mensenrechtenadvocaat Darragh Mackin, die advies gaf omtrent uitdagingen voor de Noord-Ierse abortuswet, tweette dat het "een historisch moment" is voor vrouwenrechten in Noord-Ierland. Tegenpartij Both Lives Matter ("beide leven zijn van belang") verklaarde echter dat ze zal blijven vechten tegen het door Londen "opgelegde abortusregime".

Met de nieuwe wet kunnen vrouwen hun zwangerschap stopzetten als er een risico bestaat voor hun mentale of fysieke gezondheid, in geval van ernstige en fatale foetale afwijkingen, of na verkrachting of incest.

Ierland stemde vorig jaar om abortus in bepaalde omstandigheden toe te laten. Huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht werd in 2015 tijdens een referendum goedgekeurd. In het Verenigd Koninkrijk is abortus sinds 1967 toegelaten, homohuwelijk werd in 2014 legaal.

