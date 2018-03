Rechercheur wil Ria ook 46 jaar na verdwijning koste wat het kost vinden: "Het laat me niet meer los" Peter Groenendijk

29 maart 2018

15u09

Bron: AD 1 De Nederlandse Ria Daanen wordt al 46 jaar vermist. Niemand weet hoe ze verdween, niemand weet waarom. Rechercheur Piet Noorlander (63) wil haar vinden. "Ik heb een gevoel. Maar ik wil het zeker weten."

Ze was geen makkelijke. Had nogal eens ruzie met haar vader, ging al jong het huis uit. "Maar wel doodgoed hoor", vertelde haar moeder in 1973, anderhalf jaar na haar verdwijning, in een interview. "En heel intelligent. Ze stond altijd klaar voor iedereen die in nood was."

In de nacht van 11 december 1971 verdween ze. Haar man Jan en haar drie dochters – een tweeling van vier en een baby van één – bleven achter in hun huisje in het Nederlandse Koudekerk. Het echtpaar had die avond ruzie gehad, verklaarde Jan later in de krant. "Ria suggereerde toen al te vertrekken en de kinderen en mij in de steek te laten. Ik werd het gefit beu en stapte rond tien uur in bed. Toen ik om drie uur wakker werd, was Ria verdwenen. Haar kleren, haar paspoort en een bedrag aan geld waren ook weg."

Maar de familie van Ria geloofde hem niet. Ze hadden hem nooit vertrouwd, die zoon van een fabrieksdirecteur, wiens ouders het nooit in Ria hadden zien zitten. En toen de politie na anderhalf jaar nog geen idee had waar Ria was, besloot haar vader naar de krant te stappen. Zijn boodschap: Jan heeft Ria gedood. "Als ik door mijn uitspraken moeilijkheden krijg, dan kan me dat niks schelen. Ik wil alleen weten waar mijn dochter is, of waar ze begraven ligt. Meer vraag ik niet."

Piet Noorlander is 59, een mooie politieloopbaan achter de rug en het pensioen in zicht, als hij in 2014 een nieuwe opdracht krijgt binnen de politie-eenheid Den Haag: het in kaart brengen van alle langdurige vermissingen in de regio.

