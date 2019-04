Rechercheur na eerste dag zoeken naar 44 jaar vermist Nederlands meisje: ‘We geven niet op’ Carla van der Wal

01 april 2019

19u48

Bron: AD.nl 0 De Nederlandse cold case-rechercheur Bob Willemse is Marjo Winkens nooit vergeten. Nu hoopt hij dankzij de zoektocht in het Limburgse Beesel het verdwenen meisje na 43 jaar eindelijk te kunnen vinden. “Het kriebelt, we zijn supergemotiveerd.”

In 1975 ging de eerste pilotaflevering van Opsporing Verzocht over haar: Marjo Winkens, het meisje dat in dat jaar plots was verdwenen. Ze was zeventien toen ze op een septemberdag naar de kermis in het Nederlandse Sittard ging, plezier maakte, naar huis terug wilde keren. In het gebied waar ze verdween werden allerlei spulletjes van haar teruggevonden: de geleende brommer waarop ze reed, de helm die ze droeg, kledingstukken en haar toilettas. Maar ondanks alle aanwijzingen, stierven de ouders van Marjo zonder dat hun enige kind ooit gevonden werd.



Inmiddels is er bijna niemand meer die zich kan herinneren wie Marjo was en hoe ze had kunnen worden. Toch lijkt er nu een doorbraak te zijn. Een tip leidde de politie naar een tuin en een bosperceel in het Nederlands-Limburgse Beesel, waar het lichaam van Marjo begraven zou zijn. Vandaag vond daar een eerste bodemanalyse plaats, die er uiteindelijk toe kan leiden dat in de komende dagen gegraven wordt. “Het kriebelt,’’ zegt Cold Case rechercheur Bob Willemse over de doorbraak.

Hoop

Willemse had Marjo’s zaak de afgelopen jaren altijd in zijn vizier. En nu zou het wel eens raak kunnen zijn. De tip is uitgebreid onderzocht, nadat deze eind 2017 binnen kwam. Willemse: “Vanwege de begroeiing kon er enkel in het voorjaar gezocht worden. Dus kozen we om het nu te doen.’’

Zo vlamt hoop op, bij de man die als één van de laatsten het onderzoek naar Marjo levend houdt. Marjo’s tante Carla, die na de dood van Marjo’s ouders alles bleef doen opheldering af te dwingen, is er inmiddels ook niet meer. Zo stierf met tante Carla de belofte die ze Marjo’s ouders op hun sterfbed had gedaan, om te zorgen dat Marjo niet zou worden vergeten. De foto die de politie gisteren weer gebruikte om te laten zien naar wie nu zo naarstig wordt gezocht is een korrelig zwart wit beeld dat hoort bij een van de oudste cold case zaken in Nederland. Als Marjo nog had geleefd, was ze nu 61 geweest.

(Lees verder onder de foto )

Ook al zijn er geen directe nabestaanden meer, ook de generaties na hen hebben verdienen de waarheid over Marjo’s lot te kennen, zegt Willemse. “We zijn supergemotiveerd om Marjo hier hopelijk te vinden. Dat is ons hoofddoel. Rechtsvervolging is niet meer mogelijk omdat de zaak is verjaard. Aan de andere kant willen we ook graag weten wat er gebeurd is, daar hebben de nabestaanden recht op.’’

Vergeefse hoop?

Toch weet hij ook: het kan zijn dat ook deze zoektocht uitloopt op niets. Er is vaker gedacht dat Marjo’s verdwijning zou worden opgelost, in de jaren die voorbijgingen. In 2005 werd bijvoorbeeld nog een wegdek opgebroken, in de hoop haar lichaam aan te treffen. “Het zal een teleurstelling zijn als we haar niet vinden, maar we geven de moed niet op. Haar dossier zal ook dan niet gesloten worden.’’

Schok

Maar het is nog te vroeg om te wanhopen. De komende dagen zal op de plek waar de politie is neergestreken nog worden gewerkt, door onder andere experts van het Nederlands Forensisch Instituut en een landelijk team ‘bijzondere zoekingen’. Voor omwonenden komt hun onderzoek als een schok. De politie benadrukt dat de eigenaren van het gebied niets te maken hebben met de zaak. Eén bewoner, die ver na de verdwijning van Marjo aan het bosperceel is komen wonen, vertelt: “Natuurlijk ben ik geschrokken toen het cold case team plotseling voor de deur stond.’’

Maar stel je voor dat de verdwijning van een meisje bijna in zijn achtertuin kan worden opgehelderd. Dat idee zorgt dat rechercheur Willemse die kriebel voelt. Zal hij met zijn team Marjo's zaak nu dan toch op kunnen lossen?