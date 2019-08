Rechercheur die Oswald escorteerde toen die werd neergeschoten, is overleden op 99-jarige leeftijd mvdb

30 augustus 2019

14u31

Bron: Reuters - The New York Post 0 De rechercheur die Lee Harvey Oswald, de vermoedelijke dader van de moord op John F. Kennedy, escorteerde toen die onder vuur werd genomen is niet meer. Jim Leavelle overleed op 99-jarige leeftijd.

De man in licht pak met de witte hoed trachtte op 24 november 1963, twee dagen na de moord op de Amerikaanse president, vergeefs de geboeide Oswald (24) in Dallas te beschermen tegen de kogels die nachtclubeigenaar Jack Ruby afvuurde. Miljoenen tv-kijkers zagen de moord live op tv. Beeldjournalist Bob Jackson van The Dallas Times Harald won met zijn iconische foto de Pullitzer Prize.



In een interview in 2002 aan Reuters verklaarde Leavelle dat hij zelf gewapend was, maar te laat kwam om ook maar iets te doen. Leavelle ging mee in de ambulance die Oswald naar hetzelfde ziekenhuis bracht waar Kennedy twee dagen eerder dood was verklaard. “Oswald is dood, dus ik heb gefaald”, verklaarde hij vijftig jaar na de moord. Het was zijn voornaamste taak om Oswald in het hoofdcommissariaat te beschermen tegen de massaal opgetrommelde pers.



Het hele politiekorps was op zijn hoede, want er waren verschillende doodsbedreigingen binnengekomen. Waarom Jack Ruby (1911-1967) Oswald doodschoot, is nog steeds voer voor complottheorieën. Ruby deelde Leavelle zelf mee “dat hij een held wilde zijn, maar het heeft verknoeid.”



Leavelle, een WOII-veteraan, bleef bij de politie van Dallas tot aan zijn pensioen in 1975. Hij woonde in de Texaanse grootstad, maar overleed op vakantie in Colorado. Hij brak eerder deze week zijn heup. De hoogbejaarde onderging een operatie en overleed enkele dagen later. Zijn vrouw waarmee hij 73 jaar gehuwd was, stierf in 2014.