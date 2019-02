Rebellie binnen Labour barst los: “Parlementsleden stappen uit partij” TT

18 februari 2019

09u45

Bron: BBC 2 Verschillende parlementsleden van het Britse Labour zullen vandaag aankondigen dat ze uit de partij stappen. Dat schrijft de BBC vanmorgen. Minstens vijf parlementsleden zijn ontevreden met de brexitkoers en de aanpak van het antisemitisme in de partij. Andere partijleden proberen de ontevredenen nog te overtuigen met het argument dat verdeeldheid alleen maar in de kaart speelt van de regerende Conservatieve partij.

Oppositiepartij Labour zit in zwaar weer. Partijvoorzitter Jeremy Corbyn staat van verschillende kanten onder druk over de brexit. Corbyn neemt daarin geen duidelijk standpunt in en moet laveren tussen de verschillende strekkingen binnen zijn partij. Verschillende parlementsleden vragen bijvoorbeeld dat de partij zich achter een tweede referendum zou scharen, maar een duidelijk en eensgezind standpunt is er niet.

Minstens vijf parlementsleden zouden vandaag aankondigen dat ze de partij verlaten uit onvrede, zegt de BBC vandaag. Er zou in Londen een toespraak met de titel “Toekomst van de Britse politiek” gepland zijn.



Andere critici hopen nog dat de vijf in de partij blijven om zo van binnenuit verandering te bewerkstelligen. Schaduwminister van Financiën John McDonnell verklaarde gisteren dat een scenario van de jaren 80 absoluut vermeden moet worden. Ook toen splitsten een aantal parlementsleden zich af om de Social Democratic Party te vormen, waardoor de linkse stemmen verdeeld raakten en “Thatcher tien jaar lang aan de macht kon blijven”.

Ook de aanpak van het antisemitisme in de partij, of net het gebrek daaraan, is een reden voor onvrede. Labour worstelt al langer met de vraag hoe kritiek op Israël geuit kan worden zonder te vervallen in antisemitisme. Partijleider Jeremy Corbyn kwam vorig jaar onder vuur te liggen omdat hij in 2014 in Tunesië een ceremonie had bijgewoond waar de Palestijnse terroristen geëerd werden die in 1972 elf leden van het Israëlisch olympische team hadden gegijzeld en gedood.

De afgelopen tien maanden alleen al liepen er niet minder dan 673 klachten over jodenhaat binnen door partijleden. 96 leden werden meteen geschorst, 12 werden er uit de partij gezet.