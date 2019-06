Rebellenleider Volksrepubliek Donetsk: "Afgespeeld MH17-telefoongesprek is nep"

Joost Bosman en Koen Voskuil

20 juni 2019

14u41

Bron: AD.nl - ANP 0 Voormalig separatistenleider Aleksandr Borodaj noemt een opgenomen telefoongesprek met de hoge Russische Kremlin-adviseur Vladislav Soerkov nep. H et MH17-onderzoeksteam JIT maakte het gesprek, waarin Borodaj om militaire steun uit Rusland vraagt, gisteren openbaar.

“Er kan hier geen enkele sprake zijn van authenticiteit, de opname is niet echt. Zoiets heeft nooit plaatsgevonden, het is nep”, verklaart Borodaj vandaag tegenover het Russische persbureau Interfax.

n een telefoongesprek zou Borodaj als regeringsleider van de opstandige regio Donetsk een medewerker van de Russische president, Vladislav Soerkov, op 11 juli 2014 om militaire hulp hebben gevraagd. Hij leek daarop te kunnen rekenen op basis van Soerkovs reactie.



Het gesprek is volgens het JIT (Joint Investigation Team) opgenomen op vrijdag 11 juli 2017, zes dagen voordat vlucht MH17 op 17 juli uit de lucht werd geschoten. Het zag er in die periode beroerd uit voor de separatisten, die in Oost-Oekraïne de Volksrepubliek Donetsk hadden uitgeroepen. Ze waren omsingeld door Oekraïense troepen, die het gebied wilden heroveren. Borodaj en zijn legerstaf belden verschillende keren met Rusland om met spoed militaire steun te krijgen, zo maakte het JIT gisteren bekend.

Tij keren

In dit gesprek zegt oud-vicepresident van Rusland Soerkov dat hij gesproken heeft met ‘de mensen die gaan over dit militaire verhaal’. Ze zouden gezegd hebben haast te maken, om het tij te keren. Borodaj antwoordt dat hij al een week stand houdt, en dat nog wel een week kan volhouden. “Sasja, dat is wat je moet proberen”, besluit Soerkov.



Als het gesprek authentiek is, waar het JIT van uitgaat, betekent het dat er een directe link bestaat tussen de militaire steun uit Rusland – in casu de Buk-raket – en het Kremlin. Bij de ramp kwamen alle 298 inzittenden om het leven onder wie 196 Nederlanders en vier Belgen.

Het Kremlin plaats naar eigen zeggen ‘’nog steeds geëigende vragen bij de vooringenomenheid en eenzijdigheid’' van het onderzoek maar wil wel dat de echte daders worden gepakt.