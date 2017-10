Rebellen plegen drievoudige zelfmoordaanslag in centrum van Damascus EB

16u34

Bron: DPA, AFP 0 REUTERS Twee kamikazes lieten hun bomgordel ontploffen aan een politiekantoor. In het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus hebben rebellen een drievoudige zelfmoordaanslag gepleegd. Dat melden de officiële Syrische media, die gecontroleerd worden door het regime. Bij de aanval werd onder meer een politiekantoor geviseerd.

Twee kamikazes lieten hun bomgordel ontploffen aan een politiekantoor in de straat Khaled Bin al-Walid. Een derde persoon blies zichzelf op aan de ingang van een marktplaats, die zich in dezelfde straat bevindt. Minstens één persoon is om het leven gekomen bij de aanvallen. Daarnaast vielen er ook zes gewonden.

Lees ook Meer dan tien doden bij dubbele bomaanslag op politiecommissariaat in Damascus

Tien dagen geleden vond in de hoofdstad al een drievoudige aanslag plaats aan een politiekantoor in de wijk al-Midan. Daarbij kwamen toen zestien mensen om het leven.