Rebellen Oost-Ghouta weigeren elke evacuatie, ook die van burgers TTR

23 februari 2018

16u57

Bron: Belga 0 De belangrijkste rebellen- en jihadgroepen die Oost-Ghouta controleren, hebben vandaag nogmaals laten verstaan dat zij gekant zijn tegen elke evacuatie van hun strijders of van burgers.

In het gebied wonen zowat 400.000 mensen, onder wie naar schatting 30.000 jihadisten van divers pluimage. De belangrijkste groeperingen in het aan Damascus grenzende gebied zijn Jaish al-Islam, Ahrar al-Sham en Faylaq al-Rahman. Volgens het Franse agentschap AFP is Tahrir al-Sham, het voormalige Jabhat al-Nusra oftewel al-Qaida in Syrië, slechts "zwak" vertegenwoordigd in Oost-Ghouta.

Gisteren had de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, reeds een evacuatie van de rebellen voorgesteld, maar die weigeren. Ook een evacuatie van de door hen gegijzelde burgerbevolking willen zij niet. De rebellen maakten hun weigering duidelijk in een brief aan VN-secretaris-generaal Antonio Guterres. In die brief bestempelen zij de "gedwongen evacuatie" van de bevolking als "een oorlogsmisdaad".